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    首頁　>　高雄市

    清明連假登場 高雄運量增2成 墾丁快線增4成最多

    楠梓警分局率先採用「即時監控影像設備」，隨時掌握在地交通狀況。（警方提供）

    楠梓警分局率先採用「即時監控影像設備」，隨時掌握在地交通狀況。（警方提供）

    2021/04/01 21:27

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕清明節連假明登場，高雄區監理所啟動旅客疏運計畫，平均增加公路客運至少2成以上運量，以9189墾丁快線班次增加4成最多，將視人潮機動加班，減少民眾候車時間。 

    高雄區監理所表示，高雄墾丁線是連假熱門路線，知名觀光景點有大鵬灣、墾丁、琉球，每日總計推出公路客運230班次，以9189墾丁快線從高鐵左營站出發，沿著台88線行駛到小灣，總計增加4成運量最多。 

    監理所說，9127大鵬灣線、9127D大鵬灣琉球線、9117從高雄出發經台17線到墾丁，以及9188由高鐵左營站出發，沿著台88線行駛到鵝鑾鼻，均採機動加班。 

    高雄連假熱門景點佛光山暨佛陀紀念館禮佛，民眾可搭乘高雄客運8050及市區客運8010、哈佛快線、東南客運大樹祈福線、義大客運8501等路線，每日總計80個班次。 

    楠梓警分局「即時監控影像設備」掌握狀況

    值得一提的是，楠梓警分局除了編排交通疏導警力於易肇事、壅塞路口加強疏導，更率先各分局採用「即時監控影像設備」，整合各系統即時影像，並隨時調整各鏡頭，精確掌控堵塞路段、擴充路況資訊涵蓋率，遇車禍事故或交通壅塞，立即派遣線上警網支援，盡速疏導車潮，並降低事故發生機會，隨時掌握在地交通狀況。

    此外，90條國道客運享平日或原價85折優惠，43條台灣好行路線享刷卡全票半價優惠、國道客運暨高、台鐵轉乘在地客運，享基本里程22元或一段票減免，方便民眾搭車又便宜，監理所呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸工具，以避免塞車之苦。

    高雄區監理所加強稽查公路客運車輛安全。（監理所提供）

    高雄區監理所加強稽查公路客運車輛安全。（監理所提供）

    高雄區監理所加強稽查公路客運車輛安全。（監理所提供）

    高雄區監理所加強稽查公路客運車輛安全。（監理所提供）

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