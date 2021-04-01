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    首頁　>　高雄市

    獨家》懸缺7個多月 高雄市海洋、農業局長人選確定了

    梓官區漁會前總幹事張漢雄，將接任高雄市海洋局長。（資料照）

    梓官區漁會前總幹事張漢雄，將接任高雄市海洋局長。（資料照）

    2021/04/01 19:29

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁去年8月底補選就任後，農業、海洋局長一直找不到適合人選，懸缺7個多月後，今天確定由剛卸任的大樹區農會前總幹事張清榮、梓官區漁會前總幹事張漢雄接任，二人都來自基層，最接地氣，更了解基層農漁民心聲。

    陳其邁就任7個多月來，小內閣包括3位副市長及局處首長，都相當努力打拚，能力、操守等評價均不錯，陳其邁也持續徵詢合適的農業局與海洋局長人選，希望趕在4月8日議會第3屆第5次定期大會前，確定人選。

    今天傳出2位局長的人選已經確定，新任農業局長是剛卸任的大樹區農會前總幹事張清榮，他長年與地方農民為伍，對基層農民心聲相當了解，同時加強農業行銷，將大樹姑山倉庫打出名號，對於農業轉型，有暢通的溝通平台。

    新任海洋局長也是剛卸任的梓官區漁會前總幹事張漢雄，他曾任梓官鄉長多年，任內推動農漁業升級，把蚵子寮的現撈仔漁港，打造成休憩功能的漁港，成為全國10大魅力漁港，成功讓農漁產品升級轉型。

    據了解，陳其邁這2天已徵詢過2人意願，他看中2位人選的主因，在於他們都出身基層，最接地氣，也相當了解農漁民的心聲，上任後可望立刻上軌道。

    大樹區農會前總幹事張清榮，確定接任高雄市農業局長。（記者葛祐豪翻攝）

    大樹區農會前總幹事張清榮，確定接任高雄市農業局長。（記者葛祐豪翻攝）

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