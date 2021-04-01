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    首頁　>　高雄市

    登月小車、AI相機開發板 高雄兒童節禮物很先進

    成功國小送出社區雙語地圖拼圖。（記者黃旭磊攝）

    成功國小送出社區雙語地圖拼圖。（記者黃旭磊攝）

    2021/04/01 20:04

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市府購置2千台登月小車、行動載具及AI相機開發板等創新教學設備，作為兒童節禮物供國中小教師借用。

    下週日（4日）就是兒童節，成功國小今天送出社區雙語地圖拼圖，高雄市副市長羅達生也拉著平板攜帶箱，於苓雅區英明國中展示「創新教學快易通」專案，購置登月小車、1萬1千台行動載具及5百片AI相機開發板作為兒童節禮物。

    羅達生說，專案包含將載具設備「快」速派送至指定學校，方便教師「易」借用，並由專人維修減輕負擔，並流「通」設備借用管道讓各校使用。

    專案提供為期4年授權之親子天下等4種雜誌、電子化教科書及題庫等線上學習內容，師生透過Open ID登入即可自主學習。

    高雄市議員李喬如、郭建盟、李雅慧、黃文益及多所國中、小校長出席儀式，羅達生在場與阿蓮國小師生連線對話；學童表示，希望平板設備當作兒童節禮物，羅達生允諾由「快易通彩繪專車」專人將平板快速送到學校。

    高雄市教育局長謝文斌指出，智慧校園連續8年獲教育部縣市資訊教育評比「特優」，成績為全台之冠，平台橫跨IOS、Android、Windows等作業系統，免去學校保管及維修負擔。

    登月小車設置線上學習教學內容。（記者黃旭磊攝）

    登月小車設置線上學習教學內容。（記者黃旭磊攝）

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