高雄港圓形沉箱不拆了 化身台灣首創生態潛堤

第一座圓形沉箱順利起浮。（港務公司提供）

2021/04/01 19:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臺灣港務公司興建第七貨櫃中心工程如火如荼進行，原本規劃的圓形沉箱拆除作業出現大轉彎，經研商後決定做為生態潛堤用途，將是全國首創，朝「綠色港灣」邁進，第1座圓形沉箱（編號S78）亦已順利起浮。

第七貨櫃中心第一期營運碼頭及櫃場設施預計2022年完成，交付長榮海運公司營運使用；S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程預定2023年4月完工。

相關工程中有二港口既有南防波堤13座圓形沉箱拆除作業，均為為1975年建造完成，迄今逾46年，每座高16米、直徑24米、重達5000公噸，突出高雄港水面2、3公尺，作為穩定波浪以利大型貨櫃船能安全進出港用途。

不過，港務公司、宇泰工程顧問及宏華營造多次研商討論，決定嘗試採行重新挖掘、清理與起浮之工法，將台灣港灣防波堤工程首創圓形沉箱再利用，可節省原需鑿除及處理工程經費約5.2億元，第一座圓形沉箱（編號S78）昨天順利起浮。

港務公司表示，正研究將圓形沉箱拖放於高雄港區內其它靜穩度變化較小適當區位，清除隔艙石料後增加生態孔隙性，做為生態潛堤，有類似人工魚礁效果，豐富港區生態多樣性，做為生態補償。

S78圓形沉箱拖離原有位置。（港務公司提供）

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