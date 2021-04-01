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    國際自閉症關懷日 自閉症畫家分享生命故事

    自閉症畫家力政文（右）分享自己的畫作內容。（記者方志賢攝）

    自閉症畫家力政文（右）分享自己的畫作內容。（記者方志賢攝）

    2021/04/01 16:39

    〔記者方志賢／高雄報導〕4月2日是國際自閉症關懷日，星星兒社會福利基金會與高醫合辦一系列活動，包括自閉兒聯合畫展、音樂會及研討會，自閉症畫家力政文也分享心路歷程，從小時候過動到成為畫家等級的創作者，憑著無比勇氣，在繪畫世界中找到自己的一片天。

    國際自閉症關懷日記者會今在高醫舉行，高醫大校長鐘育志、高醫大附設醫院副院長黃尚志、星星兒基金會董事長林美淑、社會局副局長葉欣雅、教育局專委李黛華等人出席。

    林美淑表示，星星兒基金會是一群自閉症家長成立，從對自閉症一無所知走到今日，星兒們已漸長大，而未來雙老的問題，是目前家長們最掛心所在；今年的關懷活動，期望透過星兒的畫作與音樂等才藝成果，讓大眾更認識理解自閉症者。

    鐘育志致詞時強調，自閉症並不是感染症，不會傳染，透過積極的治療仍有相當的成效。葉欣雅也說，自閉症是很特殊的身心障礙族群，需要理解與尊重。李黛華最後表示，自閉症孩子需以特教方式來教育，而其中陪伴是最重要的。

    力政文自閉症兼過動，小時候因為過動，無法停止走動，媽媽讓他學習打擊樂及繪畫來穩定情緒，沒想到就此開創一片天，不但得了獎還開了畫展。今起在高醫推出「自閉症原生藝術創作畫展」共有30件作品，其中有3件畫作就是力政文的創作。

    另外10日也將舉辦「自閉症與亞斯伯格症終生療育之路研討會」，邀請第一線的實務專業醫師、教授和親子諮詢專家參加。 本月17日的「星望相守、愛共融音樂會」，結合自閉症、亞斯柏格症者的表演團體、以及高雄醫學大學的弦樂社、聲樂社等一起共同擔綱演出。

    4月2日是國際自閉症關懷日，星星兒社會福利基金會與高醫今舉辦系列活動記者會。（記者方志賢攝）

    4月2日是國際自閉症關懷日，星星兒社會福利基金會與高醫今舉辦系列活動記者會。（記者方志賢攝）

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