全球百所大學氣候對話 中山大學為東亞唯一獲邀學校

中山大學推出「全球對話」國際研討會，向全世界分享對抗氣候變遷「Taiwan can help」。（記者黃旭磊攝）

2021/04/01 14:14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕美國慈善家喬治索羅斯（George Soros）於2020年1月成立「開放社會大學網絡」（Open Society University Network，簡稱 OSUN），本月7日將舉辦「2030年解決氣候變遷計畫」全球對話，與超過100所大學分享對抗氣候理念，中山大學為東亞唯一獲邀大學。

「開放社會大學網絡」目前有31所全球大學加入，提供各地學生在民主、永續氣候領域開放式知識探索，以及批判思維能力。

中山大學國際長郭志文今天說，校方於2020年12月加入OSUN ，為東亞地區第1所、也是唯一大學，而校內西灣學院博雅教育中心副教授林季怡是「2030年解決氣候變化計畫」地區主持人，將向全球分享台灣經驗。

對話於4月7日晚上7點線上直播，我國3位學者官員包括中山大學海洋科學系副教授張詠斌、高雄市新聞局局長董建宏及高雄區農改場前場長林景和，依序分享洋流發電與台灣海洋新能源成果及公共交通運輸推動「綠色革命」進程。

「2030年解決氣候變化計畫」總主持人Eban Goodstein博士表示，4月起在世界各地舉辦125場線上研討會，中山大學推出「台灣對抗氣候變遷方法」讓聽眾了解台灣專家提倡對抗氣候變遷措施，鼓勵各地師生觀看直播。

林季怡強調，全球氣候劇烈變化，科學家警告未來10年內須大幅減少碳污染排放量，將暖化危機控制在1.5℃以下低端範圍內，校方希望「台灣經驗」為地球永續發展盡心力。

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