為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    全球百所大學氣候對話 中山大學為東亞唯一獲邀學校

    中山大學推出「全球對話」國際研討會，向全世界分享對抗氣候變遷「Taiwan can help」。（記者黃旭磊攝）

    中山大學推出「全球對話」國際研討會，向全世界分享對抗氣候變遷「Taiwan can help」。（記者黃旭磊攝）

    2021/04/01 14:14

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕美國慈善家喬治索羅斯（George Soros）於2020年1月成立「開放社會大學網絡」（Open Society University Network，簡稱 OSUN），本月7日將舉辦「2030年解決氣候變遷計畫」全球對話，與超過100所大學分享對抗氣候理念，中山大學為東亞唯一獲邀大學。

    「開放社會大學網絡」目前有31所全球大學加入，提供各地學生在民主、永續氣候領域開放式知識探索，以及批判思維能力。

    中山大學國際長郭志文今天說，校方於2020年12月加入OSUN ，為東亞地區第1所、也是唯一大學，而校內西灣學院博雅教育中心副教授林季怡是「2030年解決氣候變化計畫」地區主持人，將向全球分享台灣經驗。

    對話於4月7日晚上7點線上直播，我國3位學者官員包括中山大學海洋科學系副教授張詠斌、高雄市新聞局局長董建宏及高雄區農改場前場長林景和，依序分享洋流發電與台灣海洋新能源成果及公共交通運輸推動「綠色革命」進程。

    「2030年解決氣候變化計畫」總主持人Eban Goodstein博士表示，4月起在世界各地舉辦125場線上研討會，中山大學推出「台灣對抗氣候變遷方法」讓聽眾了解台灣專家提倡對抗氣候變遷措施，鼓勵各地師生觀看直播。

    林季怡強調，全球氣候劇烈變化，科學家警告未來10年內須大幅減少碳污染排放量，將暖化危機控制在1.5℃以下低端範圍內，校方希望「台灣經驗」為地球永續發展盡心力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中山女大生開槍嚇阻獼猴搶食 農業局：正當防衛未觸法
    2021/03/31 15:21

    中山女大生開槍嚇阻獼猴搶食 農業局：正當防衛未觸法
    中國力推零碳排 能源專家：擴大全球影響力戰略考量
    2021/03/29 16:27

    中國力推零碳排 能源專家：擴大全球影響力戰略考量

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    四季大洗牌！研究：全球暖化不改善 每年有半年是酷夏
    2021/03/24 13:41

    四季大洗牌！研究：全球暖化不改善 每年有半年是酷夏
    碩博論文補漏！中山大學改口委條款 相似門檻降至12％
    2021/03/23 17:48

    碩博論文補漏！中山大學改口委條款 相似門檻降至12％
    高雄市今日熱門
    高麗菜價崩不到3元 學童助採還教美師包水餃
    2021/03/25 17:24

    高麗菜價崩不到3元 學童助採還教美師包水餃

    機車擦撞高雄輕軌 大南環段通車後第三次
    2021/03/25 18:01

    機車擦撞高雄輕軌 大南環段通車後第三次

    清明法會取消、大港開唱復辦挨轟雙標 高市府：法會如期舉辦
    2021/03/25 20:53

    清明法會取消、大港開唱復辦挨轟雙標 高市府：法會如期舉辦

    不畏醫院魔咒 高雄榮總買500箱鳳梨力挺小農
    2021/03/25 18:37

    不畏醫院魔咒 高雄榮總買500箱鳳梨力挺小農

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播