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    首頁　>　高雄市

    高市府出招 觀光工廠來客多5成

    「鳴日號」乘客稱讚「港都選物所」觀光工廠的聯名禮盒「超美！」（圖由高雄市經發局提供）

    「鳴日號」乘客稱讚「港都選物所」觀光工廠的聯名禮盒「超美！」（圖由高雄市經發局提供）

    2021/04/01 14:09

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市經發局邀請金曲獎設計師顏伯駿，為高雄觀光工廠打造的「港都選物所」品牌禮盒，搭上台鐵「鳴日號」行銷全台，帶動高雄7家觀光工廠業績成長，散客或團客人數均增加約5成。

    高雄市經發局長廖泰翔指出，「港都選物所」（Kaohsiung Select）觀光工廠聯名禮盒，以「開箱海港、物產滿載」為主題設計，運用奇幻手繪插畫，將高雄海港、山海物產的豐饒氛圍融入於整體視覺，「盼透過美學新能量，帶領在地品牌衝一波。」

    「港都選物所」禮盒收錄「裕賀牛觀光工廠」的古早味牛肉乾、「紅頂穀創穀物文創樂園」的黑芝麻糊、「珍芳烏魚子見學工廠」的即食烏魚子隨手包、「宏裕行花枝丸館」的海鮮干貝醬等。

    經發局邀請金曲獎設計師顏伯駿，為高雄觀光工廠打造的「港都選物所」品牌禮盒，日前由市長陳其邁站台開箱，隨後搭上台鐵「鳴日號」行銷全台。

    高雄市觀光工廠協會理事長、台灣滷味博物館董事長陳秀卿，「港都選物所」品牌聯合行銷後，台灣滷味博物館3月份預約人數已破5千人，不論散客或團客人數均增加約5成，讓業者們非常有感。

    經發局指出，高雄7家觀光工廠都別具特色，包括安心文具大廠「富樂夢觀光工廠」、外銷30多國的「台灣滷味博物館」、台灣唯一以牛肉為主題的「裕賀牛」、高雄之光馬玉山食品所打造「紅頂穀創」、全台唯一製鞋觀光工廠「彪琥鞋業」、日本NHK電視台曾報導的「珍芳烏魚子」、全台第一間花枝丸觀光工廠「宏裕行」等，歡迎民眾利用清明連假一遊。

    新銳設計師顏伯駿的巧手打造的「港都選物所」限量禮盒。（圖由高雄市經發局提供）

    新銳設計師顏伯駿的巧手打造的「港都選物所」限量禮盒。（圖由高雄市經發局提供）

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