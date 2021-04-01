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    首頁　>　高雄市

    女模遭押強拍裸照 裝尿急脫逃求助路人逮惡煞

    龔姓女模欠錢不還被強拍裸照，還從新北被壓到高雄，驚魂24小時後才脫困。（翻攝Google地圖）

    龔姓女模欠錢不還被強拍裸照，還從新北被壓到高雄，驚魂24小時後才脫困。（翻攝Google地圖）

    2021/04/01 13:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕龔姓女模欠錢不還，被3惡煞一路從新北強押南下，3惡煞先在桃園某漁港強拍龔女裸照，又押著她一路往南到屏東，後來又轉往高雄，龔女驚魂24小時，裝尿急趁上廁所的機會報警求援，3惡煞當場被逮，高雄地院依強制等罪判他們徒刑1年、緩刑5年。

    判決指出，王姓男子受託幫人討債，他先找上邱姓、陳姓好友幫忙，再請邱男的鍾姓女友（另案偵辦）約出龔姓女模後，2019年2月10日深夜11點多，鍾女先約龔女在便利商店見面，當龔女現身後，王男等人立即開車當街擄走龔女，將龔女從新北載往中壢區某漁港。

    一行人到達漁港後，龔女被他們強迫脫去衣物，龔女脫到只剩內衣褲時，同行綽號「卡迪」的男子不但呼巴掌嗆龔女「到底要不要脫」，甚至還動手強行解開內衣扣環，襲女被迫裸露上半身，加上時值初春，半夜天氣寒冷，龔女凍得受不了，王男等人拿了一顆檳榔給她，還叫她咬著檳榔拍裸照。

    王男等人拿到裸照後，打電話給龔女的經紀人，問他「一張照片看要抵押多少錢」，雙方協調未果，王男等人把裸照先傳到傳債群組，再帶著龔女一路往南，一行人到屏東訪友後，又轉往高雄某髮廊；龔女被控制行動24小時後，終於趁王男等人去加油站等人時，她假裝尿急在加油站上廁所，請路人幫她報警，警方趕到現場，當場救出龔女並逮捕王男等人。

    高雄地院審理時，王男等人坦承犯行，並與龔女達成和解，法官考量他們年紀尚輕，年紀都只有20初頭，因法治觀念不足而犯罪，且犯後態度良好也取得龔女原諒，因此依妨害自由等罪判刑1年，綬刑5年，可上訴。

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