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    學生防獼猴搶食持BB槍取餐 黃捷︰我也被搶過 4招修復人猴關係

    中山大學同學取外送餐點時持BB槍防猴，使相關話題討論再度飆升，高雄市議員黃捷對此事表達關心。（翻攝「爆廢1公社」）

    中山大學同學取外送餐點時持BB槍防猴，使相關話題討論再度飆升，高雄市議員黃捷對此事表達關心。（翻攝「爆廢1公社」）

    2021/04/01 14:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中山大學「猴患」聞名全台，繼該校同學取外送餐點、手持BB槍防猴新聞後，相關話題討論再度飆升；高雄市議員黃捷對此事表達關心，在臉書發文坦言自己也被獼猴搶過食物心情，並分析人猴關係，提供4點應對招式，希望修復人猴關係。

    黃捷表示，學生持BB槍取餐防猴的新聞引起不少人共鳴，也有柴山遊客出面分享自己被猴子搶食的經驗；針對這起事件，農業局已回覆，若學生為保護自身安全而採取正當防衛，並未違反《野生動物保育法》，而有部分網友表示「剛好而已」，讓她感覺相當複雜。

    黃捷表示，人猴關係緊繃，甚至達到「劍拔弩張」地步，其實背後有許多原因，其中一點便是因為人猴生活領域重疊，「人類的活動範圍逐漸進入獼猴原生棲地」，而遊客出於善意餵食，卻造成「覓食行為上也是機會主義者」的獼猴學習到「人類那邊有更好吃、更方便的食物」，而這一概念又促使獼猴順從本能搶奪人類食物。

    黃捷強調，這並非代表人類就活該倒楣被搶，更好的解決方法就是扭轉獼猴觀念，讓獼猴了解人類的食物「這麼難搶，還是算了」，從而減少獼猴搶食行為。黃捷引述人猴共處推廣團隊「台灣獼猴吱吱黨」的建議，表示人類可做「食物不外露，拿背包、有拉鏈不透明提袋取餐，抱在胸前快步離開」，大幅增加獼猴搶食困難，便能讓獼猴知難而退。

    黃捷坦言，自己也被獼猴搶過食物，當下雖感到驚嚇憤怒，但理解因果關係並將建議做法謹記在心後，就再也沒有被搶食過；針對有意至柴山旅遊的遊客，她建議，做到「食物不外露」、「盡量不發出塑膠袋聲響」、「飲食前先觀察四周有無獼猴」、「不直視獼猴雙眼」等4點，爬柴山「再也免驚」。

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