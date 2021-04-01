以為認識天菜卻遇到屎！女網友被「吃泡麵」後怒告對方性侵

吳姓男友約女網友出遊「吃泡麵」，被女方控訴性侵獲不起訴。示意圖。（資料照）

2021/04/01 10:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳男透過交友軟體約出女網友，兩人首度約會就在車上「吃泡麵」，「吹含吸舔摳」樣樣來，女網友還嬌喊「第一天就犯色戒」、「住持會打死你」，吳本以為倆人情濃蜜意，卻沒料到女網友竟告他性侵，幸好他拿出對話紀錄佐證還自己清白，檢方偵結後不起訴。

檢方指出，35歲吳姓男子去年國慶日沒去看煙火，反而找女網友來打炮，他先透過交友軟體結識小荷（化名）後，開車帶著小荷四處亂逛，然後吳把車停在三民區某公有市場前，兩人在在車上摸摸蹭蹭，小荷還被吳「吃泡麵」（電影梗，港星周星馳教人吃泡麵五大秘訣「吹含吸舔摳」）。

小荷事後指控，吳男一開始說要去聊天，她放心跟著出門，然後吳在車上摸她下體，她請吳住手，吳說自己會柔道，能1個打5個，她很害怕又不想跟吳男發生性行為，只好讓他在身體各處作亂，後來吳說自己忍不住想要插入，但她堅決反對，吳只好逼她口交，最讓她生氣的是，吳在交友軟體上用假照片，害她誤以為認識到天菜，沒想到竟是遇到屎。

雄檢偵查時，吳否認性侵小荷，還說他跟小荷「吃泡麵」時，小荷雖然有出聲說不要，但他感覺女生不是真的不要，而且小荷說她會痛的時侯，他就停手沒再有進一步動作；為了證明自己沒有性侵小荷，吳還拿出兩人對話紀錄，證明自己的清白。

檢方查看對話紀錄，發現小荷指控國慶日當天被吳男性侵，但接下來連續兩天，吳男曾傳送「我這兩天在找寺廟準備出家了」，小荷回他「幹麻出家，哈哈，而且你第一天就犯色戒」、「住持會打死你」等訊息；且根據雙方供詞，可認定吳男把手指插入小荷下體時，是小荷疼痛才罷手，而不是小荷反抗而罷手，因此主觀上沒有強制猥褻及強制性交犯意，罪證不足，偵結處分吳男不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法