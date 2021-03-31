獨家》高屏堰再創新低 高市明起減量供水 整備259加水站

高屏堰流量今下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低。（記者陳文嬋攝）

2021/03/31 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏堰流量今再創歷史新低，高市明起用水大戶減量供水、一般民眾全日減壓供水，水公司將加強管線末端、高地用戶應變，並預先規劃259個加水站，以備不時之需，並新增小港臨海工業區載水點，提升每日供水達5000噸。

高屏堰流量今下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低，取水量大減為47.4萬噸，市府明將成立「抗旱應變中心」，水公司針對每月用水1000噸以上2300多個用戶，要求1000多個工業大戶節水7%、近千個民生用水大戶節水1成，一旦節水量未達目標，第一次會開勸導單，第二次將強制執行鉛封減供。

市府水利局協調水公司規劃屏東2個載水點共3500噸，分別是科技產業園區內的二代加工出口區、屏南工業區，開放民生及產業購取水，今新增高雄臨海工業區載水點，但因水質來自鳳山水庫，只能開放產業購取水1500噸，總計每日可供水5000噸；另有再生水3000噸，開放產業購取水。

水公司因應一般民眾明天全日減壓供水，將加強管線末端、高地用戶應變，包括鳳山、三民、左營、楠梓、鼓山、小港、岡山等區，將視民眾反映情況，適時調整、改善供水，並預先規劃259個加水站、437個大型加水桶，以備不時之需。

值得一提的是，小港區大坪頂地區屬於高地，過去出現沒水狀況，水公司已重啟加壓站，完成改善工程不再沒水；另美濃、旗山區因使用地下水將不受影響。

市府水利局協調水公司規劃屏東科技產業園區內的二代加工出口區為載水點，開放民生及產業購取水。（記者陳文嬋攝）

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