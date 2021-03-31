全國最大運動園區在鳳山 1館2場4/1起試營運7天

鳳山運動園區體育館整修完成，4月1日起試營運一週。（記者陳文嬋攝）

2021/03/31 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市打造全國最大的鳳山運動園區，目前鳳山運動中心營運已上軌道，近來體育館、溜冰場及網球場整修完成，4月1日起試營運1週，適逢清明連假4天，推出近百課程迎賓，開放市民免費體驗。

值得一提的是，超級籃球聯賽SBL暌違4年重磅回歸鳳山，將於9至11日及16至18日一共6天，在鳳山體育館打12場例行賽。市府運發局表示，期能重新燃起市民對於籃球的熱情，歡迎大家一起進場觀戰。

市府斥資約5億打造鳳山運動園區，占地10.8公頃，新建鳳山運動中心，並整建游泳池、羽球館，自前年11月委外營運迄今。近來體育館、網球場、滑輪場整修完成，合計經費1.48億元，其中體育館斥資1.27億元，耐震補強大翻修，1館2場於4月1日起至7日試營運。

高市府運發局表示，經營團隊推出近百個體驗課程，包括體育館規劃籃球、羽球課程，滑輪場主打曲棍球、滑步車、直排輪課程，網球場也推出網球課程，其中籃球、網球課程分為兒童班、青少成年班，滑步車、直排輪課程滿3歲就能參加。

運發局指出，最夯的鳳山運動中心也趁勢推出健身房優惠每月699元，不限次數、時間使用健身房1年，比較原價1250元，省了近一半價格；另推出私人教練課程，特惠5堂5000元，每人限購1組；鳳山游泳池維持開放，但將不補充新水，增加水質過濾頻率，以維持水質。

鳳山運動園區網球場整修完成，已有協會進場練球。（記者陳文嬋攝）

鳳山運動園區游泳池將持續開放，但不補新水，透過增加水質過濾頻率維持水質。（記者陳文嬋攝）

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