為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    茶妹看到「玩具手銬」虧恩公懂玩 結果下秒就被搶

    鄧姓媛交妹看到嫖客手銬誤以為是要玩情趣遊戲，沒想到竟是遇到搶匪。示意圖。（資料照）

    鄧姓媛交妹看到嫖客手銬誤以為是要玩情趣遊戲，沒想到竟是遇到搶匪。示意圖。（資料照）

    2021/03/31 15:14

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子打電話叫外送茶，茶妹到飯店找他，張男拿出玩具手銬，茶妹瞟了張男一眼，虧他「懂玩」，結果下一秒就被銬在床上行搶，茶女奮力搏鬥，張男倉惶逃離飯店時把搶來的錢掉落一地，結果錢沒搶到，妹也沒玩到，還被高雄地院依強盜未遂罪判刑5年。

    判決指出，2020年11月30日凌晨2點多，張姓男子用LINE 和鄧姓援交妹取得聯絡，雙方約定當天傍晚6點到三民區某飯店性交易；張男和鄧女依約赴會，鄧女一進房間，就看到張男從包包裡拿出玩具手銬，她一開始以為張男要跟她玩「警察抓小偷」的情趣遊戲，還虧了張男一句「不錯嘛，很懂玩」。

    沒想到鄧女剛虧完張男，雙方立刻被上銬，張還拿出膠帶、美工刀，封住鄧女的嘴巴後，把刀抵在鄧女的脖子上，警告她「如果發出聲音，我就把妳殺死」；鄧女此時才驚覺不是張男懂玩，而是自己被搶。

    鄧女奮力反抗，碰撞聲響驚動飯店人員，飯店經理把門打開，張見事跡敗露奪門而出，結果行搶來的2900元還掉落在地，他擔心被逮，不敢回頭拿錢，只能趕緊逃離飯店，而全身多處擦傷的鄧女在飯店人員協助下報警送醫，幸無大礙。

    高雄地院審理時，張男坦承自己因為缺錢花用才把歪腦筋動在鄧女身上，還辯稱他只是偷錢不是要強盜鄧女，但法官依相關事證依強盜未遂罪判他徒刑5年，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日租飯店一樓一鳳藏「幻姬」 狂蜂浪蝶引警掃蕩
    2021/03/25 15:25

    日租飯店一樓一鳳藏「幻姬」 狂蜂浪蝶引警掃蕩
    F奶網紅爆料7成網美賣淫...網美之狼又騙到1女被追加起訴
    2021/03/11 13:11

    F奶網紅爆料7成網美賣淫...網美之狼又騙到1女被追加起訴

    移植免疫共治 提升血癌治癒率
    人氣女偶像被爆高級飯店賣春 「爸爸活」交易大叔1次4萬
    2021/03/10 00:05

    人氣女偶像被爆高級飯店賣春 「爸爸活」交易大叔1次4萬
    鑽石「4國聯軍」賣淫12小時才能收工
    2021/03/06 05:30

    鑽石「4國聯軍」賣淫12小時才能收工

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    惡！彰化議員之子經營賣淫集團 100萬交保限制住居
    2021/02/27 18:49

    惡！彰化議員之子經營賣淫集團 100萬交保限制住居
    高雄市今日熱門
    通緝犯偷牌友證件應徵店員 上班1小時捲款12萬落跑
    2021/03/24 16:31

    通緝犯偷牌友證件應徵店員 上班1小時捲款12萬落跑

    小英不來了！高市府：陳其邁仍會參加大港開唱
    2021/03/24 17:05

    小英不來了！高市府：陳其邁仍會參加大港開唱

    建構生態廊道 社區攜手在美濃湖畔種下千株樹苗
    2021/03/24 17:05

    建構生態廊道 社區攜手在美濃湖畔種下千株樹苗

    中國阻銷鳳梨 高市國中生畫家鄉產地美景
    2021/03/24 17:17

    中國阻銷鳳梨 高市國中生畫家鄉產地美景

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播