高市都委會解編35公頃公保地 市庫省172億

中油楠梓高煉廠北側綠地用地解編，還地於民。（高雄市都發局提供）

2021/03/31 15:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市都委會今天審議通過原高雄市都市計畫區公共設施保留地專案通盤檢討，解編約35公頃公共設施保留地，還地於民，可為市庫省下土地徵收支出約172億元。

身兼高市都委會主委的副市長林欽榮強調，長期以來，許多私有土地被政府劃設為公共設施用地，卻遲遲未能徵收，影響私有地主權益，造成民怨。市府陸續針對18個都市計畫區進行公保地專案通檢，在兼顧都市發展需要，及保障私有地主權益下，檢討不需用的公共設施用地，還地於民。

林欽榮指出，18個都市計畫區中，除高雄新市鎮特定區逕送內政部審議，其餘17個已由高市都委會完成審議，並已提送內政部都委會審議中。

今天審議原高雄市部分，包括楠梓文中11、中油楠梓高煉廠北側綠帶、前金區機10、機12等，透過多元解編方式，將約35公頃公保地還地於民，並活化土地開發利用。

高雄市都發局楊欽富說，審議是以公保地解編後，不影響未來都市發展為優先考量，除將不需要的公保地還地於民，有使用需求的公保地，也將透過市地重劃方式開發，由市府開發無償取得必要公共設施用地。

都發局提醒，地主若對變更方案內容，有任何意見，歡迎在審議完成前提出，供都市計畫委員會審議參考。至於都市計畫書圖草案及審議會議紀錄，可上高雄市都發局網站專頁查閱。

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