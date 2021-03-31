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    首頁　>　高雄市

    高雄愛河又見浮屍 衣鞋整齊置放椅上身分死待查

    高雄愛河又見浮屍一名赤膊男溺斃，衣、鞋整齊置放椅上身分死待查。（記者黃佳琳攝）

    高雄愛河又見浮屍一名赤膊男溺斃，衣、鞋整齊置放椅上身分死待查。（記者黃佳琳攝）

    2021/03/31 14:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市愛河前金段近高雄地院今午12點46分一名男浮屍，目前身分待查，死者上身赤膊，著藍色牛仔褲浮屍愛河上，上衣、鞋子、帽子排列整齊置於椅上，警、消研判死者年紀約30多歲，現場並無打鬥痕跡，但新興分局警方不敢大意，現場已通知分局鑑識小組到場採證，119救護人員到場救護，但到場時發現男子已溺斃，死因、身分待查，警方依規定封鎖現場並加蓋帷幕。

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