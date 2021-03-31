帛琉總統參訪高雄永安龍蝦養殖場 盼養殖技術交流締結夥伴關係

帛琉總統惠恕仁（左）今天上午率團參訪高雄永安龍蝦養殖場，當面力邀業者赴帛琉進行養殖技術交流並締結夥伴關係。（記者蘇福男攝）

2021/03/31 14:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕旭海安溯水產公司克服水溫問題，在高雄永安引海水養殖龍蝦，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天上午率團前往參訪龍蝦養殖場，當面力邀業者黃國良赴帛琉進行養殖技術交流並締結夥伴關係。

惠恕仁今天上午10點50分由外交部長吳釗燮等人陪同，率領訪問團參訪位於永安區石斑路的旭海安溯水產公司，約停留近1小時，負責人黃國良向惠恕仁等人說明引海水養殖龍蝦的過程。

惠恕仁在參訪後受訪表示，帛琉是美麗的地方，觀光客參訪也享受當地的海鮮水產，但要讓這些海鮮可永續，他在看到（台灣）業者有科技養殖方式，也希望能導入（帛琉）並締結夥伴關係。

媒體詢問，台帛開啟旅遊泡泡，部分行程被質疑有保留，惠恕仁澄清說，「維持原開放方式、絕對沒有限制」，他強調，主要是這次開放安排的遊程都依照疫情指揮中心的要求，要團進團出並維持社交距離。

惠恕仁表示，負責洛克群島旅遊的官員有發信函給各景點，要讓觀光團維持原開放方式，無任何限制，是維持疫情前的開放方式，他竭誠歡迎大家到帛琉觀光。

黃國良稍後受訪表示，惠恕仁總統對龍蝦養殖有興趣，當面邀請他到帛琉並希望有養殖技術交流，他表示，帛琉的龍蝦都是野生捕獲，他原引用冷排水養殖龍蝦，不過已克服水溫問題，將龍蝦成功養殖控溫在24至26度間。

旭海安溯水產公司負責人黃國良克服水溫問題，成功引海水養殖龍蝦。（記者蘇福男攝）

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