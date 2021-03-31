為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    帛琉總統參訪高雄永安龍蝦養殖場 盼養殖技術交流締結夥伴關係

    帛琉總統惠恕仁（左）今天上午率團參訪高雄永安龍蝦養殖場，當面力邀業者赴帛琉進行養殖技術交流並締結夥伴關係。（記者蘇福男攝）

    帛琉總統惠恕仁（左）今天上午率團參訪高雄永安龍蝦養殖場，當面力邀業者赴帛琉進行養殖技術交流並締結夥伴關係。（記者蘇福男攝）

    2021/03/31 14:15

    〔記者蘇福男／高雄報導〕旭海安溯水產公司克服水溫問題，在高雄永安引海水養殖龍蝦，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天上午率團前往參訪龍蝦養殖場，當面力邀業者黃國良赴帛琉進行養殖技術交流並締結夥伴關係。

    惠恕仁今天上午10點50分由外交部長吳釗燮等人陪同，率領訪問團參訪位於永安區石斑路的旭海安溯水產公司，約停留近1小時，負責人黃國良向惠恕仁等人說明引海水養殖龍蝦的過程。

    惠恕仁在參訪後受訪表示，帛琉是美麗的地方，觀光客參訪也享受當地的海鮮水產，但要讓這些海鮮可永續，他在看到（台灣）業者有科技養殖方式，也希望能導入（帛琉）並締結夥伴關係。

    媒體詢問，台帛開啟旅遊泡泡，部分行程被質疑有保留，惠恕仁澄清說，「維持原開放方式、絕對沒有限制」，他強調，主要是這次開放安排的遊程都依照疫情指揮中心的要求，要團進團出並維持社交距離。

    惠恕仁表示，負責洛克群島旅遊的官員有發信函給各景點，要讓觀光團維持原開放方式，無任何限制，是維持疫情前的開放方式，他竭誠歡迎大家到帛琉觀光。

    黃國良稍後受訪表示，惠恕仁總統對龍蝦養殖有興趣，當面邀請他到帛琉並希望有養殖技術交流，他表示，帛琉的龍蝦都是野生捕獲，他原引用冷排水養殖龍蝦，不過已克服水溫問題，將龍蝦成功養殖控溫在24至26度間。

    旭海安溯水產公司負責人黃國良克服水溫問題，成功引海水養殖龍蝦。（記者蘇福男攝）

    旭海安溯水產公司負責人黃國良克服水溫問題，成功引海水養殖龍蝦。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外交部巧思紀念品 惠恕仁戴「臺灣」翻轉字帽南下參訪
    2021/03/31 14:14

    外交部巧思紀念品 惠恕仁戴「臺灣」翻轉字帽南下參訪
    帛琉總統惠恕仁訪高雄 當面邀陳其邁到帛琉潛水
    2021/03/31 12:59

    帛琉總統惠恕仁訪高雄 當面邀陳其邁到帛琉潛水

    移植免疫共治 提升血癌治癒率
    小英會見惠恕仁 迎旅遊泡泡歷史一刻
    2021/03/31 05:30

    小英會見惠恕仁 迎旅遊泡泡歷史一刻
    見惠恕仁雙方都「第一次」！蔡英文贈「分享刀」：真朋友
    2021/03/30 19:48

    見惠恕仁雙方都「第一次」！蔡英文贈「分享刀」：真朋友

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    高雄市今日熱門
    通緝犯偷牌友證件應徵店員 上班1小時捲款12萬落跑
    2021/03/24 16:31

    通緝犯偷牌友證件應徵店員 上班1小時捲款12萬落跑

    小英不來了！高市府：陳其邁仍會參加大港開唱
    2021/03/24 17:05

    小英不來了！高市府：陳其邁仍會參加大港開唱

    建構生態廊道 社區攜手在美濃湖畔種下千株樹苗
    2021/03/24 17:05

    建構生態廊道 社區攜手在美濃湖畔種下千株樹苗

    中國阻銷鳳梨 高市國中生畫家鄉產地美景
    2021/03/24 17:17

    中國阻銷鳳梨 高市國中生畫家鄉產地美景

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播