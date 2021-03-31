為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    帛琉總統惠恕仁訪高雄 當面邀陳其邁到帛琉潛水

    帛琉總統惠恕仁（右四）今訪高雄，高雄市長陳其邁中午宴請貴客。（記者王榮祥攝）

    帛琉總統惠恕仁（右四）今訪高雄，高雄市長陳其邁中午宴請貴客。（記者王榮祥攝）

    2021/03/31 12:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕帛琉總統惠恕仁今訪高雄，中午由高雄市長陳其邁陪同，邀請貴賓在漢來飯店享用在地美食；儘管行程未公開，惠恕仁仍很親切的向現場守候媒體揮手致意，展現其親切、柔和身段，他也知道陳其邁愛潛水，致詞時特別邀請他到帛琉體驗潛水樂趣。

    帛琉總統惠恕仁今上午搭高鐵至台南站，再到永安液態天然氣排水養殖試驗場參訪，中午到高雄漢來海港店休息與用餐，下午將轉往高雄東哥遊艇公司、嘉鴻遊艇公司參訪，傍晚再至屏東罡旻遊艇公司。

    惠恕仁在高鐵台南站下車後，有民眾主動打招呼說「嗨」、「哈囉」，展現南部人熱情；他也揮手致意，笑說「很高興見到你們」，隨後在維安人員護送下驅車離去。

    有媒體詢問惠恕仁來台灣感覺如何，他親切回應「這裡很好、非常溫暖，就像在帛琉一樣」。

    中午約12時35分，惠恕仁抵達高雄漢來飯店，高雄市長陳其邁與立委趙天麟則先一步在飯店等候貴賓，並陪他走紅地毯進入餐廳。

    雖然該行程沒開放，惠恕仁一樣很體貼、向現場守候媒體揮手打招呼，再進入餐廳用餐；高市府人員透露，下午的遊艇行程是重點，因為與帛琉發展觀光有關，陳其邁也跟惠恕仁總統聊到潛水、姊妹市等事宜，希望高雄與帛琉有更多互動。（13:16更新）

    帛琉總統惠恕仁今訪高雄，中午在漢來用餐。（記者王榮祥攝）

    帛琉總統惠恕仁今訪高雄，中午在漢來用餐。（記者王榮祥攝）

    帛琉總統惠恕仁中午在漢來用餐，漢來備妥帛琉國旗歡迎。（記者王榮祥攝）

    帛琉總統惠恕仁中午在漢來用餐，漢來備妥帛琉國旗歡迎。（記者王榮祥攝）

    帛琉總統惠恕仁中午在漢來用餐，漢來舖上紅地毯歡迎貴客。（記者王榮祥攝）

    帛琉總統惠恕仁中午在漢來用餐，漢來舖上紅地毯歡迎貴客。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    帛琉總統搭高鐵到台南 開心揮手：「很高興見到你們」
    2021/03/31 10:52

    帛琉總統搭高鐵到台南 開心揮手：「很高興見到你們」
    台美帛共推自由開放印太區域／未來將更積極強化民主、氣候變遷、海巡與網路安全等領域合作
    2021/03/31 05:30

    台美帛共推自由開放印太區域／未來將更積極強化民主、氣候變遷、海巡與網路安全等領域合作

    健康不能重來 禾聯讓您輕鬆防疫
    小英會見惠恕仁 迎旅遊泡泡歷史一刻
    2021/03/31 05:30

    小英會見惠恕仁 迎旅遊泡泡歷史一刻
    助帛琉提升海事安全 我將捐贈兩艘多功能船艇
    2021/03/31 05:30

    助帛琉提升海事安全 我將捐贈兩艘多功能船艇

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    高雄市今日熱門
    「鮭魚之亂」新解 唐鳳：哪天在家改名更方便
    2021/03/24 14:00

    「鮭魚之亂」新解 唐鳳：哪天在家改名更方便

    國光客運高雄站 今搬新家推2波優惠
    2021/03/24 13:58

    國光客運高雄站 今搬新家推2波優惠

    通緝犯偷牌友證件應徵店員 上班1小時捲款12萬落跑
    2021/03/24 16:31

    通緝犯偷牌友證件應徵店員 上班1小時捲款12萬落跑

    小英不來了！高市府：陳其邁仍會參加大港開唱
    2021/03/24 17:05

    小英不來了！高市府：陳其邁仍會參加大港開唱

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播