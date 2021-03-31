帛琉總統惠恕仁訪高雄 當面邀陳其邁到帛琉潛水

帛琉總統惠恕仁（右四）今訪高雄，高雄市長陳其邁中午宴請貴客。（記者王榮祥攝）

2021/03/31 12:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕帛琉總統惠恕仁今訪高雄，中午由高雄市長陳其邁陪同，邀請貴賓在漢來飯店享用在地美食；儘管行程未公開，惠恕仁仍很親切的向現場守候媒體揮手致意，展現其親切、柔和身段，他也知道陳其邁愛潛水，致詞時特別邀請他到帛琉體驗潛水樂趣。

帛琉總統惠恕仁今上午搭高鐵至台南站，再到永安液態天然氣排水養殖試驗場參訪，中午到高雄漢來海港店休息與用餐，下午將轉往高雄東哥遊艇公司、嘉鴻遊艇公司參訪，傍晚再至屏東罡旻遊艇公司。

惠恕仁在高鐵台南站下車後，有民眾主動打招呼說「嗨」、「哈囉」，展現南部人熱情；他也揮手致意，笑說「很高興見到你們」，隨後在維安人員護送下驅車離去。

有媒體詢問惠恕仁來台灣感覺如何，他親切回應「這裡很好、非常溫暖，就像在帛琉一樣」。

中午約12時35分，惠恕仁抵達高雄漢來飯店，高雄市長陳其邁與立委趙天麟則先一步在飯店等候貴賓，並陪他走紅地毯進入餐廳。

雖然該行程沒開放，惠恕仁一樣很體貼、向現場守候媒體揮手打招呼，再進入餐廳用餐；高市府人員透露，下午的遊艇行程是重點，因為與帛琉發展觀光有關，陳其邁也跟惠恕仁總統聊到潛水、姊妹市等事宜，希望高雄與帛琉有更多互動。（13:16更新）

帛琉總統惠恕仁今訪高雄，中午在漢來用餐。（記者王榮祥攝）

帛琉總統惠恕仁中午在漢來用餐，漢來備妥帛琉國旗歡迎。（記者王榮祥攝）

帛琉總統惠恕仁中午在漢來用餐，漢來舖上紅地毯歡迎貴客。（記者王榮祥攝）

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