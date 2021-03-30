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    首頁　>　高雄市

    死胎被當垃圾送焚化爐燒掉 高市環保局：加強抽查民營垃圾車

    仁武焚化廠貯坑。（記者陳文嬋攝）

    仁武焚化廠貯坑。（記者陳文嬋攝）

    2021/03/30 23:43

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市首次發生死胎被當垃圾丟進子母車，再送進焚化爐毀屍滅跡，市府環保局表示，應是透過民間業者垃圾車載運，並不是市府的垃圾車，整個過程市府並不知情，強調對於犯罪者是防不勝防，將加強抽查民營業者垃圾車載運的垃圾。

    環保局表示，市府已要求垃圾不落地，全市清潔隊已無子母車，應是透過民間業者垃圾車載運，再送進仁武焚化爐燒掉，整個過程市府並不知情，也未接獲民眾通報。

    環保局說，焚化爐溫度達千度，死胎應是化為灰燼，且與底渣混雜，根本難以分辨，未來將針對民營業者的垃圾車進入焚化廠後，加強抽查所載運的垃圾。

    此外，民眾每年發生誤丟垃圾數十件，以鈔票及金飾等貴重物品最多，民眾只要能及早通知清潔隊，趕在垃圾車進入焚化廠，將垃圾倒入貯坑前，環保局會協助民眾處理。

    環保局指出，不過若是垃圾已經倒入焚化廠貯坑，除了大量垃圾混雜一起外，貯坑深達20米且有沼氣，再經由抓斗丟進焚化爐燒掉，將無法協助處理。

    另高市每日產出一般廢棄物約1900公噸，清潔隊每天處理垃圾量大，垃圾車每個清運點只能停留2至3分鐘，不可能民眾丟垃圾，每包都打開檢查，這樣垃圾車會跑不完，甚至耽誤民眾時間，只能加強垃圾破袋稽查。

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