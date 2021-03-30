高雄春旅商圈觀光節開跑 逛街打卡有機會賺300元

2021高雄春旅商圈觀光節今開跑。（記者王榮祥攝）

2021/03/30 19:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2021高雄春旅商圈觀光節」今開跑，高雄市長陳其邁專程出席相挺，他呼籲大家把握機會多來高雄，慢慢逛逛並打卡、就有機會賺到300元消費券，也體驗高雄許多好玩的商圈。

陳其邁也公開感謝立委李昆澤、與在地多位議員長期協助商圈發展，並肯定大高雄各商圈團結打拚的用心，他說每次活動，商圈幾乎都會到場，讓人感受到商圈的活力。

高雄市政府說明，這次活動搭配70家旅宿業者贈送300元抵用券，4月底前只要在商圈拍照打卡、就有機會獲得50至100元不等的消費券，商圈各店家也祭出多元優惠方案，有吃有拿、俗擱大碗，力邀大家一起來春遊高雄。

陳其邁則表示，高雄是一個宜居的城市，市民能享受悠閒生活，在高科技產業的加速推動外，更要照顧到國民經濟，活絡觀光、繁榮商圈；市府各局處針對商圈進行不同的擾動規劃及活動設計，從短期優惠促銷到長期觀光發展皆有對應政策，一同組成「高雄隊」，團結一致拚經濟。

大高雄市商圈總會強調，「2021高雄春旅商圈觀光節」不僅透過優惠吸引大家來高雄遊玩，更能藉此打造高雄商圈在地觀光品牌，邀請全國民眾春旅來高雄享好康，感受港都的山海美景與熱情。

經發局指出，「2021高雄春旅商圈觀光節」還推出微電影、商店地圖等，歡迎民眾至各商圈臉書粉絲頁了解更多資訊；並提醒連假出遊仍須落實防疫，進入商圈務必配合量測體溫、消毒、全程配戴口罩且禁止邊走邊吃，共同落實防疫新生活。

2021高雄春旅商圈觀光節今開跑，高雄市長陳其邁專程出席相挺。（記者王榮祥攝）

商圈各店家也祭出多元優惠方案。（記者王榮祥攝）

2021高雄春旅商圈觀光節祭出多元優惠方案。（記者王榮祥攝）

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