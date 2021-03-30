蝦皮傳販售「柳屋」生髮液仿冒品 代理商控淪洗錢工具

日本品牌「柳屋」生髮液傳遭仿冒侵權，台灣總代理商雅娜蒂今天出面開記者會，控訴蝦皮購物網蝦幣淪為洗錢工具。（記者張忠義攝）

2021/03/30 19:22

〔記者張忠義／高雄報導〕台灣蝦皮購物網傳出販售藝人大S、范冰冰愛用的日本品牌「柳屋」生髮液，傳遭仿冒侵權，由於外觀以假亂真，台灣消費者付款取貨始知上當，台灣總代理商雅娜蒂今天控訴，不肖人士透過蝦皮購物賣假貨，再用蝦幣洗錢，不少消費者使用後出現紅腫、過敏。代理商慘賠上億元，為捍衛商譽，憤而向警方報案，但1年多來苦無結果，代理商疾呼消費者拒買來路不明產品，以免當冤大頭。

警方初步調查，不肖人士將仿冒品從大陸出貨，再送往桃園出貨，分批送達消費者指定的超商，消費者接獲通知前往付錢取貨，貨款經物流公司轉到蝦皮，但大陸出貨業者卻不領款，全數轉成「蝦幣」再購買網上其他合法商品（或虛設電商假交易），加以洗錢。

警方曾追到桃園的物流業者，但業者辯稱只負責運貨及代轉貨款，加上沒搜索票，無法搜索及查扣可疑貨品。警方透露，類似被害案件已受理3件品牌商報案，即便查出是仿冒品侵權，但全案鑽法律漏洞，加上業者又在對岸運作，徒增辦案難度。

雅娜蒂公司總經理簡振茂表示，柳屋品牌在日本逾400年歷史，台灣由雅娜蒂代理33年，暢銷300萬瓶，但近年營業額不斷衰退，加上收到消費者投訴在網路販售的產品有問題，使用後頭皮發癢紅腫，經送日本總公司化驗，成分大多為「水加酒精和有色液體」。

簡振茂強調，日本總公司已發布聲明，這些仿冒品或非正當管道的商品，包括品質、危害健康等，不負任何責任，並保留法律追訴權。

簡振茂表示，柳屋在台只透過官網、全國各髮廊及經銷商店銷售產品，並未授權其他網路電商販售，但蝦皮等電商品牌出現仿冒品，以低於市價60至80元行情搶客，產品以假亂真，呼籲消費者張大眼睛。

至於如何分辨真偽產品？簡振茂指出，第一，是兩者外包裝盒明顯不同。第二，總代理雅娜蒂公司名稱、電話、地址、網址，真實保証。第三，仿冒品內部瓶裝顏色雖真偽難辨，但仿冒品有刺鼻味道，也少了正品的天然植物香氣。

日本品牌「柳屋」生髮液產品，傳遭仿冒侵權。右半邊外包裝及瓶身為正貨，左1、2為假貨。（記者張忠義攝）

日本品牌「柳屋」生髮液，傳遭仿冒侵權。右邊是正貨、左邊為假貨，但光從瓶身難以辨識。（記者張忠義攝）

日本品牌「柳屋」生髮液傳遭仿冒侵權，台灣總代理商雅娜蒂今天出面開記者會控訴。（記者張忠義攝）

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