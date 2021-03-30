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    首頁　>　高雄市

    高市清明節應景食品抽驗 1件花生粉總黃麴毒素超標

    衛生局稽查潤餅攤商。（衛生局提供）

    衛生局稽查潤餅攤商。（衛生局提供）

    2021/03/30 15:11

    〔記者方志賢／高雄報導〕清明佳節將至，高雄市衛生局今公布應景食品抽驗結果，抽驗包含糕粿、潤餅皮、豆干及花生粉等共計49件，其中小港二苓市場某攤商販售花生粉的總黃麴毒素超標，衛生局要求燕巢的來源廠商及販售業者下架該批產品，並限期改正，屆期再予抽驗，如仍不符規定者，可處3萬元至300萬元罰鍰。

    衛生局表示，轄內傳統市場、春捲攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，針對清明節應景食品加強抽驗與稽查，包含糕粿類10件、潤餅皮10件、蔬菜10件、素食製品7件、豆干6件及花生粉6件，分別檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑、殺菌劑、農藥殘留、漂白劑、食品中動物性成分及總黃麴毒素等項，共計49件。

    衛生局說，其中小港二苓市場某攤商販售花生粉1件花生粉的總黃麴毒素為6.080μg /kg（標準:4μg/kg）超標，其供應商是燕巢區業者，

    除要求來源廠商及販售業者下架該批產品，並要求限期改正。衛生局同時又另對源頭製造供應商的花生粉進行抽驗，再次抽驗檢驗結果符合規定。

    衛生局說，台灣氣候潮濕炎熱，如花生、玉米及堅果類等未妥善的衛生環境保存，容易產生具肝毒性的發炎反應，呼籲食品業者應注意食品的貯存環境，於製作加工、運輸過程及販售時應確實落實乾燥低溫保存。

    衛生局也提醒民眾於採買清明節食品時，儘量挑選完整包裝及信譽良好廠商製售的產品，掃墓後的祭祀食品應妥善保存在乾燥陰涼處，食用前充分加熱並儘速食用完畢，以降低因孳生微生物致食品中毒。

    不合格的花生粉。（衛生局提供）

    不合格的花生粉。（衛生局提供）

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