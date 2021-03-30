高市府週四成立抗旱應變中心 陳其邁：為五月後的水情作好劇本

高市府本週四將成立抗旱應變中心，針對五月之後的水情做好因應。（記者王榮祥攝）

2021/03/30 11:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今宣布，高市府本週四將成立抗旱應變中心，他指出經過一段時間超前部署，高雄水情比其他縣市相對穩定，但因應五月之後的情況還是要做好準備，要先想想六月、甚至七月的劇本。

陳其邁說明，高雄市政府在禮拜四將成立抗旱應變中心，包括淨水場增加深水井抽水量與伏流水供水量，另在南化水庫的連通調度也會正式啟用，及高市列管151個抗旱水井，如何跟社區與工業區進行調度，抗旱應變中心將根據實際供需進行調度。

陳其邁說，目前來看，南化水庫還有約3千萬噸水源，去年不管是旱季或雨季，大概有兩座南化水庫水量是從高雄甲仙攔河堰越域引水過去儲存，即便在枯水期，大概也有四分之一水量，所以在區域水源這部分，請民眾能夠放心。

他指出，相信高雄在地面水源或地下水源，或者再生水廠的開發，都在過去一段長時間努力超前部署，所以水源到目前為止還是相對穩定。

但因應五月、六月甚至七月，還是要先做好準備，所以要成立抗旱應變中心，擬定初期政策規劃，把相關配套措施做好。

陳其邁也再次呼籲民眾節約用水、共體時艱，畢竟現階段來講，可說是近百年來，碰缺水最嚴重情況。

陳其邁表示，六月、七月後 如果颱風沒有來，或沒有更大雨量，就無可避免會造成全台用水影響，屆時除配合中央聯合調度水源外，高市府也要想想劇本做準備，所以成立應變中心，先做好一些不同劇本的一些因應。

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