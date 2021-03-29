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    首頁　>　高雄市

    高雄跑攤整天！衝刺國民黨主席改選 連勝文：現在都是準備工作

    連勝文（見圖）今南下高雄，密集拜會地方人士，受訪時不諱言是為了國民黨主席選舉，坦言現在「全都是準備工作」。（記者王榮祥攝）

    連勝文（見圖）今南下高雄，密集拜會地方人士，受訪時不諱言是為了國民黨主席選舉，坦言現在「全都是準備工作」。（記者王榮祥攝）

    2021/03/29 21:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨智庫國政基金會副董事長連勝文今整天在高雄跑攤，晚間被問及是在準備國民黨主席選舉嗎？他坦然回應「當然，現在全都是準備工作」，強調自己「照規劃按部就班、一步步走」。

    連勝文今一早南下高雄拜訪地方人士舉行座談，接著參加前高市青年局長林鼎超策畫的青年論壇，晚上再與黨代表、及前高市議長許崑源夫人碰面。

    外界關注其參選國民黨主席的動向，連勝文說明還是按照既定規畫走，現在全部都是準備工作，都是照規畫按步就班、一步步走。

    他進一步指出，今早座談有前輩就表態贊成這種方式，就是可以面對面、雙向溝通，不是只有上面告訴下面要幹嘛，所以自己也覺得這樣做值得，很辛苦、但是很值得。

    連勝文指出，今天在高雄的收穫「還不錯、滿好的」，除非他對人的表情會錯意；他同時強調不會搞「勸進這套」，「又不是宋朝、還黃袍加身，國民黨不要再來這套、讓人勸進」，沒有這種事，應該主動去跟人家面對面溝通。

    連勝文針對國民黨主席江啟臣出書自稱還沒看完、沒辦法評論；兩岸論述部分，他認為任何共識之所以是共識，一定是兩岸雙方都能接受，如果對岸不能接受，最後又要回復到我們所謂的一個中國、各自表述這樣的基本立場，所謂的一個中國各自表述，按照自己多年理解，其實簡單一句話就是各說各話，「怎麼樣各說各話，你主張跟我主張不一樣，那我們乾脆不要吵、就擱置爭議，求同存異，這就是九二共識的精神」。

    他強調，基礎就是要「擱置爭議、求同存異」，這樣才有可能兩岸關係持續推進，如果大家要堅持在意識形態的針對，那一定完蛋。

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