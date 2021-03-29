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    為選黨主席布局？ 連勝文南下高雄與青創夥伴對談

    連勝文今南下高雄與青創夥伴對談。（林鼎超提供）

    連勝文今南下高雄與青創夥伴對談。（林鼎超提供）

    2021/03/29 19:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國政基金會智庫副董事長連勝文，今南下高雄與青年創業夥伴對談，他分享近年與許多青年互動中談論到的各種議題，也充分理解年輕人在這個世代所面臨的困境，希望自己的經驗，能幫助青年們創業路更順遂。

    由於連勝文是挑戰國民黨主席熱門人選之一，儘管今天不提選主席相關話題，此時南下高雄仍引發地方聯想，被解讀可能是為選黨主席布局。

    座談會是由前高市青年局長林鼎超策畫，他表示雖然離開公職一段時間，但愛護這座城市的心及與高雄市青年的情誼不變，因此選在329這天邀請昔日夥伴，與新創導師們齊聚共度青年節。

    林鼎超說明，今天的「高雄青創與創投之約」，邀請了隆順綠能科技、哇哇科技、維亞娛樂等3家高雄在地新創團隊簡報，針對公司創業初衷、經營理念等詳細解說，內容分別有環境友善能源再生、AR、VR等諸多項目。

    各團隊也與國政基金會連勝文副董事長、CIEA跨境創新創業交流協會理事長盧文聰、瀛睿律師事務所律師簡榮宗，針對創業所面臨各面向的問題進行探討、交流。

    連勝文分享近年與許多青年互動，從公益、運動、文化、舞蹈、就業到創業等各種議題，相當理解年輕人在這個世代所面臨的困境；他表示自己過去也經歷過創業歷程，因此希望能提供這些年來所累積的相關知識、人脈、資源等，讓青年們創業之路能更順遂，為台灣培養更多具有潛力的新創戰隊。

    連勝文今南下高雄與青創夥伴對談。（林鼎超提供）

    連勝文今南下高雄與青創夥伴對談。（林鼎超提供）

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