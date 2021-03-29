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    路竹台1線拓寬工程評估重啟動 地方說明會民眾盼儘速定案

    交通部公路總局今天起一連3天在路竹區公所舉辦省道台1線拓寬評估地方說明會。（記者蘇福男攝）

    交通部公路總局今天起一連3天在路竹區公所舉辦省道台1線拓寬評估地方說明會。（記者蘇福男攝）

    2021/03/29 13:42

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄路竹省道台1線拓寬工程因部分住戶有異見，延宕30多年遲遲無法解決，交通部公路總局今天起一連3天在路竹區公所舉辦拓寬評估地方說明會，4月7日起並將針對竹西等4里4370戶進行紙本及網路併行民調，希望取得共識儘快定案。

    交通部30多年前徵收台南到高雄台1線周邊土地，計畫施作40米寬道路，目前湖內、岡山到橋頭都已相繼完成，唯路竹段部分住戶有意見，土地雖已完成徵收，但遲遲無法進行地上物查定估價，工程延宕至今。

    目前從南科高雄園區到大仁路3.7公里的台1線，僅25米寬明顯較窄，形成交通瓶頸，不僅影響商家生意，高雄捷運岡山路竹延伸線工程也受影響。

    交通部公路總局去年再次啟動台1線350K+300~354K高雄市路竹區路段拓寬評估委託服務工作，計畫在路竹地區召開10場地方說明會，廣蒐在地民意，4月7日起並將針對沿線竹西、竹東、竹南和鴨寮等4里4370戶進行紙本及網路併行民調，了解附近居民對台1線拓寬的意願。

    10場地方說明會去年已進行2場，公路總局今天起一連3天在路竹區公所舉辦3場說明會，今年完成期末報告修訂本再舉辦1場，最後4場將等捷運營運後再說。

    今天的說明會上午10點在路竹區公所6樓大禮堂登場，由公路總局第三區養護工程處高雄工務段長張孟孔主持，市議員黃明太、立委邱志偉服務處主任和地方里長也到場關心，約有70多名民眾參加。

    顧問公司代表在會中指出，拓寬工程計畫範圍公有地占96.3%，私有地僅3.7%，約需拆除近300棟建物，路竹近幾年來的交通流量變化不大，初步分析「就交通及捷運空間需求，路竹省道台1線無拓寬急迫性，但以都市發展、商業空間、交通安全，則有拓寬必要性。」

    但市議員黃明太對顧問公司的研究數據表示存疑，他說，台1線交通流量實際狀況與顧問公司的研究數據有落差，拓寬與否由鄉親決定，他並不反對另闢外環道路，而台1線拓寬必然與捷運工程有連結，他認為說明會在平日舉辦，很多上班族無法到場表達意見，建議後面5場能利用週休假日舉辦。

    發言民眾則不約而同要求政府儘速定案，不要再拖延，並建議另闢外環道路取代拓寬，林姓民眾說，他住路竹61年地方都沒改變，一條道路拓寬30多年還在評估，實在令人感到不可思議，如要拓寬就要馬上行事，不要再拖延；也有居民表示，雖然自己的房子被拆，但為了地方發展仍贊成拓寬。

    反對路竹省道台1線拓寬工程的民眾，主張另闢外環道路。（記者蘇福男攝）

    反對路竹省道台1線拓寬工程的民眾，主張另闢外環道路。（記者蘇福男攝）

    高雄路竹省道台1線拓寬工程因部分住戶有異見，延宕30多年遲遲無法解決，目前從南科高雄園區到大仁路3.7公里路段，僅25米寬明顯較窄，形成交通瓶頸。（記者蘇福男攝）

    高雄路竹省道台1線拓寬工程因部分住戶有異見，延宕30多年遲遲無法解決，目前從南科高雄園區到大仁路3.7公里路段，僅25米寬明顯較窄，形成交通瓶頸。（記者蘇福男攝）

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