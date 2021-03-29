藍營再批高雄財政飆速失控 邱俊憲： 國民黨又來了、醜化又收割

藍營投書媒體批高雄財政飆速失控，邱俊憲反批藍營一邊收割地方進步成果、一邊責罵政府籌款建設，標準的要馬兒跑又不給馬吃草的扭曲心態！（邱俊憲臉書）

2021/03/29 13:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨民代投書媒體，批評高雄市財政飆速失控中，民進黨高市議員邱俊憲感慨國民黨又來了，強調承擔舉債是為市政進步，呼籲國民黨勿再醜化又收割，更懇請國民黨別再恐嚇人民。

邱俊憲指出，國民黨又來了，有事就找陳菊，歷年來，高雄市政府累積公共債務，事實上除承接縣市合併、高雄縣債務267億元，其餘則是7任市長含代理市長所累積，其中也包含被高雄市民罷免的韓市長所舉債129.66億。

但在國民黨議員近日媒體投書中，又把整個舉債問題歸咎於單一政黨特定市長，刻意的去脈絡化成在其執政下，留給高雄市民的是每個人要負擔多少的債務，這不只是刻意誤導民眾，更是包藏禍心的抹黑造謠，更是一邊收割地方進步成果、一邊責罵政府籌款建設，標準的要馬兒跑又不給馬吃草的扭曲心態！

邱俊憲表示，事實上，高雄歷任市長對債務問題無不戒慎惶恐，議會審議相關舉債額度時，也多磨刀霍霍、錙銖計較，在政府制度上，每一筆舉債的金額都是經過議會審議三讀通過的。

他說，高雄市議會絕大多數時間，都是國民黨多數掌握下，高雄市政府債務問題應是府會朝野，共同理性面對、積極承擔才是，但國民黨們卻是光速次元刀的切割，完全甩鍋給行政部門，把複雜的財政管理問題，有計畫性的導引輿論至只關注債務問題。

邱俊憲解讀國民黨對市政府債務的攻擊，簡單說就是我先同意你借去做建設，建設完成後功勞是我的，然後，我再罵你敗家子，不應該借那麼多錢，如此荒謬的行徑，這幾年就是在高雄不斷的透過媒體、網路、政論民嘴，成功妖魔化合法合理舉債建設的行政團隊，而在當下，這些批判的人，仍持續的收割在各地完成的建設成果！

邱俊憲認為，去年韓國瑜被高雄市民用90幾萬張選票罷免掉後的市長補選，民眾黨提名的市長候選人也公開認同，過去國民黨執政時的行政院，積欠高雄818億元補助款，至今，國民黨的議員仍是充耳不聞，此800多億若能如數撥補給高雄市政府，陳菊市長任內實際上需舉借的金額將由1035.76億，降低至200億的狀況！

而為了減低國民黨執政中央補助減少的衝擊，陳菊執政自2015年至2019年，累積引入民間促參投資共計達1077億元，其金額超過其任內為建設而舉借的1035.76億元，而歷年投入建設留下來給高雄市民的價值更是不計其數，許多都是對於高雄財政永續的積極作為，國民黨也多視而不見，除了一邊收割一邊責難外，似乎也未能見到具體可行的政策要求，奉勸國民黨，至少負責任的停止謾罵與造謠吧！

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