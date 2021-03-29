「台美教育倡議」 酈英傑：支持美國限制中國、支持蔡總統

「台美教育倡議-雙語教育研討會」今在中山大學登場，開幕式由潘文忠（右2）、酈英傑（左2）、陳其邁（左1）及鄭英耀（右1）等人致詞。（記者方志賢攝）

2021/03/29 12:58

〔記者方志賢／高雄報導〕教育部及美國在台協會（AIT）合辦的「台美教育倡議-雙語教育研討會」今上午在中山大學登場，AIT處長酈英傑致詞表示，台美教育合作讓更多美國人來台灣學中文，也讓美國有更多來自台灣的中文老師，而這項教育倡議不僅是「支持美國限制中國影響力的國安政策，也支持蔡英文總統在2030將台灣成為雙語國家的目標」。教育部長潘文忠也宣布在中山大學設立首座「台美教育倡議的雙語教育培訓基地」。

今日開幕式由潘文忠、酈英傑、高雄市長陳其邁及中山大學校長鄭英耀等人致詞，包括各縣市政府教育局、推動雙語教學重點國中小學、推動雙語教學及師資培育大學、及國際化教育相關機構代表等近300人與會。

潘文忠表示，去年12月3日外交部駐美代表處與AIT共同簽署「台美教育倡議」，正式啟動台美教育上重要的里程碑，簽訂後幾個月雙方也有很多會議及工作坊，尤其雙語教育，做了非常多的討論，希望加強推動雙語教育。

潘文忠表示，總統蔡英文揭示在2030讓台灣成為雙語國家，在這樣的政策引導下，雙語教育也是台灣教育重要主軸，而英語更是面對國際競爭，提升競爭力的基礎，在此前提下，教育部與AIT共同推動台灣雙語教育的合作，這包含外語教學人力的引進及教學助理的培訓。

潘文忠表示，為整合台美教育倡議中的各項工作，教育部與AIT發起倡議，並聯合中山大學、文藻外語大學及高市教育局，將在中山大學設立首座「台美教育倡議─雙語教育培訓基地」，這座基地將提供全英語教學訓練資源網絡及訓練課程，協助國內大專校院培育英語授課教師及教學助理，也提供外籍人士數位華語教材及教學平台等學習資源。

酈英傑說，去年台美共同簽署「台美教育倡議」重要備忘錄，讓台美在不同面向深化國際教育合作，其中一項關鍵作法是讓很多美國人來台灣學中文，也讓美國有更多的中文老師來自台灣，因此這項教育倡議不僅「支持美國限制中國影響力的國安政策，也支持蔡總統在2030將台灣成為雙語國家的目標。」

酈英傑說，美國國務院支持的「傅爾布萊特—英語協同教學助理計畫」（ETA），是台灣投入英語教學中一項重要的資源，自2003年至今，已有上百名ETA助理在台灣的10個縣市中協助教學。酈英傑指出台灣的ETA計畫，規模在全世界排名高居第二，由於疫情的關係，現在大部分「傅爾布萊特」和國務院的交流計畫，都已改為線上舉行；「但我們非常幸運，在台灣，還是可以舉行面對面的交流活動。」

教育部及美國在台協會（AIT）合辦的「台美教育倡議-雙語教育研討會」今上午在中山大學登場。（記者方志賢攝）

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