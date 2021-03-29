為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄工人鏟土疑似誤觸開關 器具重壓右大腿骨折送醫

    工人疑似誤觸鏟土機開關重壓右大腿致骨折。（圖：讀者提供）

    工人疑似誤觸鏟土機開關重壓右大腿致骨折。（圖：讀者提供）

    2021/03/29 12:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名陳姓工人今天上午10時在高雄市大寮區某住宅改建工程工地，施作鏟土作業時疑似誤觸開關，不慎遭鏟土器具壓傷致右大腿骨折，高雄市消防局接獲報案處置，陳男意識清醒，已經緊急送醫治療。

    工人疑似誤觸鏟土機開關重壓右大腿致骨折。（圖：讀者提供）

    工人疑似誤觸鏟土機開關重壓右大腿致骨折。（圖：讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市府1天巡檢120處拆除工地安全 1處勒令停工、1處罰鍰3萬
    2021/03/25 08:58

    高市府1天巡檢120處拆除工地安全 1處勒令停工、1處罰鍰3萬
    高市接連發生工安意外 針對120處拆除工地巡查
    2021/03/24 16:57

    高市接連發生工安意外 針對120處拆除工地巡查

    Open Studio數位影音新勢力
    高市原華王飯店工安意外！ 1工人自14樓墜地亡
    2021/03/23 12:59

    高市原華王飯店工安意外！ 1工人自14樓墜地亡
    桃園機場工程意外3死 包商賠償家屬各900萬獲緩起訴
    2021/03/18 16:18

    桃園機場工程意外3死 包商賠償家屬各900萬獲緩起訴

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    宜市工地灌漿建頂樓造型卻爆漿 大量混凝土砸中1婦人
    2021/03/16 13:46

    宜市工地灌漿建頂樓造型卻爆漿 大量混凝土砸中1婦人
    高雄市今日熱門
    兩大型BOT案今年啟動 高雄興達港將成全台最大遊艇港
    2021/03/22 15:34

    兩大型BOT案今年啟動 高雄興達港將成全台最大遊艇港

    高捷與輕軌招募志工 18歲以上、要能站立2到4小時
    2021/03/22 16:50

    高捷與輕軌招募志工 18歲以上、要能站立2到4小時

    思念母親化成詩 旗津國中特教生全國新詩賽獲獎
    2021/03/22 19:09

    思念母親化成詩 旗津國中特教生全國新詩賽獲獎

    旗艦級國軍服供站開幕 海軍左營門市擁唯一仿國造潛艦造型櫃台
    2021/03/22 19:32

    旗艦級國軍服供站開幕 海軍左營門市擁唯一仿國造潛艦造型櫃台

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播