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    陪慢飛天使提前過兒童節 陳其邁：育兒中心將首次進駐原民區

    高雄市長陳其邁今陪同慢飛天使提前歡度兒童節。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今陪同慢飛天使提前歡度兒童節。（記者王榮祥攝）

    2021/03/29 12:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今陪同慢飛天使提前歡度兒童節，逐一分送玩具、運動遊具給參加的天使們；他同時宣布，育兒資源中心將首度進駐「原民區」，桃源區育兒資源中心將於今年4月開始對外提供服務，這是六都首例。

    陳其邁今偕同社會局長謝琍琍到社會局兒童福利服務中心，與社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會、共同致贈慢飛天使兒童節禮物，祝福慢飛天使平安健康、快樂成長。

    陳其邁同時宣布，「桃源區育兒資源中心」將於今年4月開始提供服務，這是六都中第一個進駐原民區、提供服務的育兒資源中心，也是送給原鄉兒童及家長的兒童節禮物。

    此外，110學年度公共化幼兒園建置達4成目標，111年底未滿2歲兒童達200名的區域，全數設置公托設施，坐月子到宅服務第一胎原補助80小時，提升為100小時，體貼新手父母，提供育兒家庭更多支持，打造高雄成為最適合孩子生長的幸福城市。

    陳其邁表示，市府重視每位小朋友健康與發展，關心早療兒童的療育情形，0至6歲是兒童發展重要關鍵年齡，發展遲緩的孩子如能在3歲以前的黃金時期接受早期療育，將有10倍以上的效果。

    社會局長期以來積極推動早期療育服務，委託民間團體設置14處早療服務據點，目前仍是全國最多，高雄市安排4月為兒童發展篩檢月，在全市26地點辦理篩檢活動，都可就近預約，父母如果觀察到孩子在動作、認知、語言或情緒等方面發展有比較慢，請趕緊進行發展評估，並把握黃金療育期接受早期療育。

    社會局指出，4月4日兒童節當天下午3點，將由知名豆子劇團於兒福中心戶外草地演出「孫仔笑一笑」兒童劇，故事內容既溫馨又感動，邀請家長帶著孩子來看戲，以陪伴讓孩子幸福歡度兒童節，同時還有兒童節網路親子互動活動，歡迎現場打卡拍照並上傳兒福中心臉書，相關活動詳情請至兒福中心官網或粉絲專頁查詢。

    高雄市長陳其邁今陪同慢飛天使提前歡度兒童節，逐一分送禮物。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今陪同慢飛天使提前歡度兒童節，逐一分送禮物。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今陪同慢飛天使提前歡度兒童節，逐一分送禮物。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁今陪同慢飛天使提前歡度兒童節，逐一分送禮物。（記者王榮祥攝）

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