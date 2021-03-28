見證推動衛武營公園29週年 詩人醫生曾貴海新書談堅持

曾貴海（中）贈書給高雄市府並與市長陳其邁（左）、政院客委會主委楊長鎮（右）合影。（記者方志賢攝）

2021/03/28 21:33

〔記者方志賢／高雄報導〕29年前詩人醫師曾貴海與一群社運人士發起催生衛武營都會公園，進而引領南台灣綠色革命風潮，高雄市府與民間團體今下午舉行推動衛武營公園29週年紀念活動，及「唯有堅持─曾貴海文學與社運及醫者之路」新書發表，高雄市長陳其邁、行政院客委會主委楊長鎮等人也出席見證這段歷史。

1992年3月28日，衛武營公園促進會成立，會長曾貴海與一群夥伴懷抱「綠色之夢」，當時政府計畫在衛武營興建國宅、大學、商業中心，曾貴海等人力陳衛武營闢建公園對改造城市的重要，這場爭取公園的市民運動歷時18年，最後在民間與政府努力下，2010年都會公園全區完工啟用。

曾貴海表示，他的堅持就是感謝，他認為生命就是一個謎，大家存在同一個時代的時間裡，從不同地方搬到高雄，共同參與一場公民運動，雖然有點玄學，但過程中他看到很多朋友無私奉獻、慷慨捐獻、無比信心及璀璨的笑容，這也是他投入公民運動最大享受。

陳其邁表示，他與曾貴海亦師亦友，曾貴海不僅有醫師、詩人、社運等稱號，還是一位哲學家，他身為綠色新故鄉的市長，有很多想法、價值都是學生時代參與社會運動累積、奠定的信仰，這些信仰就是「唯有堅持」4個字，也是他終身奉行不渝的信仰。他的人生不是一帆風順，也有很多挫折，當遇到挫折才知道誰是真正的朋友，曾貴海就是他人生挫折時給他最多鼓勵的長輩。

陳其邁指出，推動成立衛武營公園29年，在這裡不僅栽種樹木，還有自由的種子，這29年來台灣這塊土地蓬勃發展，不管是土地正義、環境保護、客家運動等，都是百花盛開、欣欣向榮。他也感謝曾貴海多年來對高雄在思想、社運、公民運動上的啟蒙，讓高雄通往一條自由開放的康莊大道。

「唯有堅持─曾貴海文學與社運及醫者之路」一書是客家委員會「口述訪談叢書」系列的出版書籍，記錄曾貴海的文學與社運及醫者之歷程，書名真實傳達曾貴海在公民運動中所展現的毅力與一群伙伴堅持理想的過程。

高雄市府與民間團體今下午舉行推動衛武營公園29週年紀念活動。（記者方志賢攝）

曾貴海（左）與高市府客委會主委楊瑞霞（右）合影。（記者方志賢攝）

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