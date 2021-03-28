大港開唱觀光效益上億 高雄市政府擬也復辦「TAKAO ROCK」

大港開唱吸引爆滿的年輕人。（出日音樂提供）

2021/03/28 19:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「大港開唱」連2天在高雄市登場，駁二及蓬萊商港區湧入大批年輕人，市府保守估計，至少帶來上億元觀光產值效益，也正規劃讓2018年秋天舉辦過的「TAKAO ROCK」，重新復唱！

韓國瑜任內停辦的大港開唱，昨天與今天一連2天，在高雄駁二藝術特區開唱，今年創紀錄設置10大表演舞台，場域涵蓋蓬萊商港和高雄流行音樂中心戶外廣場，現場舉目望去，都是年輕族群，周遭飯店、旅館與民宿，幾乎一房難求。

高雄市觀光局保守估計，大港開唱帶來的住宿、餐飲、交通等相關效益，產值至少破億元。

大港開唱連續2天，每天均售出上萬張門票，加上外圍人潮，主辦單位「出日音樂」甚至估計2天狂吸9萬樂迷。

高雄市副市長史哲說，透過售票系統分析，其中4成是外地民眾購買，估計2天演唱會期間，包括住宿及各式消費，觀光效益破億元。

史哲強調，大港開唱「復唱」，不只帶來觀光效益，其實有多重功能，一方面塑造高雄城市的年輕、音樂文化形象，未來可吸引更多外地年輕人到高雄旅遊，另方面在蓬萊商港舉辦，也具有活化亞灣區新生地的意義。

史哲觀察，大港開唱帶來「報復式的參與」，但畢竟是民間主辦，高市府曾在2018年秋天，沿著高雄港灣，舉辦過第一屆「TAKAO ROCK」，隨著大港開唱「復唱」成功，市府也正規劃讓「TAKAO ROCK」復唱，打造高雄另一個音樂祭！

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