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    首頁　>　高雄市

    高雄那瑪夏賞螢季4/2登場！ 春假上山爭睹螢光魅力

    高雄那瑪夏山區生態資源豐富，螢火蟲種類多達15種以上，每年4月為螢火蟲大爆發時刻，今年賞螢季4月2日起浪漫登場。（記者蘇福男攝）

    高雄那瑪夏山區生態資源豐富，螢火蟲種類多達15種以上，每年4月為螢火蟲大爆發時刻，今年賞螢季4月2日起浪漫登場。（記者蘇福男攝）

    2021/03/28 19:23

    〔記者蘇福男／高雄報導〕去年因疫情停辦的高雄那瑪夏賞螢季，4月2日起將浪漫登場，主辦單位搭鬼滅之刃熱潮，今年賞螢活動取名為「螢光不滅NAMASIA」，規劃有4條主題賞螢步道，活動期間每週六安排接駁車，民眾可購買賞螢券，入場感受主題步道的螢光魅力。

    那瑪夏區生態資源豐富，螢火蟲種類多達15種以上，每年4月為螢火蟲大爆發時刻，往年依例推出賞螢季活動，吸引全台各地遊客上山體驗螢光熠熠的大自然奇景，但去年因疫情緣故被迫停辦。

    那瑪夏區公所表示，今年「螢光不滅NAMASIA」賞螢活動，將從4月2日至5月1日為期1個月，開設有別以往的4條主題賞螢步道，包括神社遺址螢光隧道、達卡努瓦星螢大道、瑪雅山壁螢河及南沙魯螢熠山坡等，民眾只要購買150元的賞螢券，即可入場感受主題步道的螢光魅力。

    賞螢季將於4月3日下午4點在大光教會舉辦開幕式，由原住民舞團開演並與遊客共舞，17日還有情侶或夫妻檔限定的「螢LOVE NAMASIA專車」，特別安排族服體驗拍攝和手作封藏茶等行程，感受原鄉螢光不滅的浪漫。

    活動期間每週六在瑪雅森林公園、達卡努瓦祭壇，皆有部落市集、原住民樂團表演、遊客互動節目，以及區內免費接駁服務，即日起開放民眾至「那瑪夏賞螢專頁」線上預約一日遊程、賞螢專車、螢LOVE NAMASIA專車等行程。

    那瑪夏公所表示，因今年雨水短缺，目前螢火蟲數量約為去年同期的一半左右，加上氣溫較低關係，今年螢火蟲高峰期可能會延後。

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