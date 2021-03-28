爆2020一度韓江配 江啟臣：細節詳情看書內容

國民黨主席江啟臣與黨員握拳，爭取支持。（記者葛祐豪攝）

2021/03/28 16:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席江啟臣將於明天（29日）舉辦《破浪啟程》新書發表會，內容提及韓國瑜角逐總統大位時，一度有意找江搭檔參選。對此，江啟臣今天下午在高雄受訪時，賣關子說：「細節詳情，請大家看書的內容」。

國民黨主席將於7月改選，已宣布爭取連任的黨主席江啟臣，明天（29日）將舉辦《破浪啟程》新書發表會，新書揭露2020台灣總統大選時，當時國民黨總統候選人韓國瑜，一度有意找江啟臣擔任副手。江當時認為，站在黨的利益，若韓認為有需要，他義不容辭，但最後韓經諸多考量後作罷。

江啟臣今天下午南下高雄，參加黃復興黨部的活動，被媒體問到此問題時說：「我還是希望大家能夠去買書，讓我們能夠多一點版稅來捐公益！」

江說，書裡面內容有提到，在2020大選前，韓市長有曾經找我、找大家聊過

，基本上韓市長是很體貼的，很多方面想的非常周到，也曾經有問過我說：「跟他搭配的這樣子一個想法！」

江啟臣表示：「當然我覺得一切以團隊、以勝選為優先考量，需要配合什麼，我也盡力來配合」。但是這個過程當中，韓市長隨著選情變化，還有他很多的考量，我們都支持他的決定。

江啟臣賣關子說，細節詳情，請大家看書的內容。

今天這場國民黨黃復興黨部110年青年節慶祝大會，在國民黨鐵票區的君毅正勤社區活動中心舉行，湧入爆滿的數百名支持者，現場旗海飛揚，群眾也高呼「主席好」，為江啟臣加油打氣。

國民黨主席江啟臣參加黃復興黨部活動，現場旗海飛揚。（記者葛祐豪攝）

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