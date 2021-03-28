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    首頁　>　高雄市

    加快水資源開發 蘇揆︰當年前瞻做對的事 要為台灣百年做建設

    行政院長蘇貞昌今南下到高雄視察大樹興田伏流水工程。（記者陳文嬋攝）

    行政院長蘇貞昌今南下到高雄視察大樹興田伏流水工程。（記者陳文嬋攝）

    2021/03/28 14:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院長蘇貞昌今南下高雄視察高屏堰伏流水及清淤工程，他表示，當年團隊提出前瞻預算，立法院上演丟水球、撒麵粉，如今事實證明政府是做對的事，再提前瞻3期預算無人反對，他強調團隊要為台灣百年久遠做建設，加快水資源開發、建設腳步，面對老天爺考驗，化危機為轉機。

    蘇貞昌致詞先肯定水利署為水辛苦、為水忙，正因為博士署長賴建信超前部署，所以遇到百年大旱，高雄還不用限水，加上經濟部長王美花大力支持，市長陳其邁、立委邱議瑩等爭取建設，才能排除、度過困難。

    蘇貞昌說，老天爺在考驗我們，這是百年來最大旱災，若在上次老早就限水了，幸好這次提早超前部署，我們現在還在挺著，不過看這種情況，一點都不能大意。

    他表示，在總統蔡英文命令下，國軍官兵利用缺水乾旱時候，清污泥、清水庫，化危機為轉機，加大水庫的容量；他也感謝水利專家提供策略，協助政府超前部署，對抗極端型氣候。

    蘇貞昌提到當年要通過前瞻計畫預算，立法院上演丟水球、撒麵粉，還被人質疑是綁樁，幸好有通過前瞻計畫預算，現在事實證明是對的，正因為政府是做對的事，這次提出前瞻計畫3期水環境建設，就沒有人再反對，他感謝朝野立委走過抗爭、走過辛苦，留下美麗、留下建設。

    蘇貞昌也提到過去當屏東縣長時，就知道水很重要，日本水利技師鳥居信平早在1923年於屏東來義鄉試作二峰圳，收集河床下伏流水供應下游，百年來從沒有斷過，幸好政府做了多座伏流水。

    他跟蔡總統說，團隊要為台灣百年久遠做建設，已請水利署加快開發腳步，這時候雖然老天爺考驗我們，也正是我們把握這個時機，一方面度小月，一方面化危機為轉機。

    他也請水公司超前遏止漏水，過去漏了2座石門水庫，要求加快速度減少漏水，前瞻計畫也將新建17條備用自來水管，以後自來水走新的水管，舊的水管漏水才能修，中央全部經費支持，水公司要加碼進行，同時要提高地方接水率。

    市長陳其邁說，高雄供水穩定，將於4月1日進入橙燈警戒，市府要超前部署，將協調整合151個地下水井佈建、取水，另外建築工地開挖地下室的地下水可以就近供應社區使用，目前工務局盤點中，也將協調用水大戶節水目標提高到15%；高市過去興建2座再生水廠，臨海再生水廠也將於今年底完工，超前部署爭取第3座再生水廠。

    行政院長蘇貞昌今南下到高雄視察大樹興田伏流水工程。（記者陳文嬋攝）

    行政院長蘇貞昌今南下到高雄視察大樹興田伏流水工程。（記者陳文嬋攝）

    行政院長蘇貞昌今南下到高雄視察大樹興田伏流水工程，觀看伏流水輻射井。（記者陳文嬋攝）

    行政院長蘇貞昌今南下到高雄視察大樹興田伏流水工程，觀看伏流水輻射井。（記者陳文嬋攝）

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