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    首頁　>　高雄市

    空氣品質不良 屏縣啟動一級應變措施

    因應空品不良，屏縣加強灑水及洗掃街。（屏東縣政府環保局提供）

    因應空品不良，屏縣加強灑水及洗掃街。（屏東縣政府環保局提供）

    2021/01/27 12:15

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕高屏今天（27日）空品不良，屏東測站到今天中午許AQI達152紅色警示，屏東縣政府啟動空品不良預警一級應變措施，呼籲民眾嚴禁在道路兩旁及公園使用吹葉機、非閉密方式進行瀝青混凝土之裝卸等5項行為

    屏東縣政府環保局表示，受到東北季風影響，中南部位於下風處，擴散條件較差，容易累積污染物導致空氣品質不良，屏東縣政府已於上週五（22日）開始啟動空品不良預警一級應變措施，除要求縣內排放量前20大之固定污染源減少污染源操作量外，並要求縣內里港，高樹及鹽埔等64家砂石場加強灑水及洗掃街，同時針對縣內前30大營建工地，提升工地內外灑水及洗掃頻率。

    環保局更加強收運縣內廟宇紙錢送至金屏安環保金爐進行焚燒處理，統計金爐啟用後收運量已達224公噸。另外，近期不管日間夜間，假日及非假日，環保局空污科及稽查科人員針對空污加強稽查，以期降低空污AQI數值。

    另自今年1月23日起，依據環保署預報資料高屏空品區皆連續3日以上懸浮微粒濃度達一級預警以上，屏東縣環保局依據「指定空氣品質惡化預警期間之空氣污染行為」規定，呼籲屏縣民眾嚴禁下列5項行為：包括道路兩旁及公園使用吹葉機，非閉密方式進行瀝青混凝土之裝卸、輸送拌合作業，道路刨除鋪設作業或房屋拆除工程，營建工程進行露天噴漆、噴砂作業 ，進行鍋爐清除作業等。

    縣府也呼籲，外出記得配戴口罩，防疫防空污，顧肺顧健康，並可多加利用空氣品質監測網或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。

    因應空品不良，屏縣加強灑水及洗掃街。（屏東縣政府環保局提供）

    因應空品不良，屏縣加強灑水及洗掃街。（屏東縣政府環保局提供）

    空品不良，屏東測站今天至29日預警均顯示紅色警示。（取自環保署環境即時通APP）

    空品不良，屏東測站今天至29日預警均顯示紅色警示。（取自環保署環境即時通APP）

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