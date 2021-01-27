邀藥腳租屋處開毒趴 警懷疑毒品摻動物藥克嗽靈

洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑翻攝）

2021/01/27 11:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕洪姓男子把租屋當毒窟供藥腳吸毒，被高市刑大懷疑他是販毒藥頭，突擊搜索橋頭住處，逮獲5男1女，搜出163公克毒品及動物用藥，含第4級管制藥品克嗽靈，警方質問洪男是否將動物用藥摻入毒品混裝，但洪男矢口否認，供稱毒品只是自己吸食，無償給劉姓女友吸食，克嗽靈是買來養寵物，警方將他移送法辦並對其他4人採尿送驗。

刑大偵三隊發現洪男和劉姓女友養了一隻博美狗，供稱買克嗽靈給寵物狗吃治療動感冒，但警方發現克嗽靈藥是專給雞、豬、牛服用，並不包含狗，警方反問洪男「不是給狗吃」，令他啞口無言，但仍堅持否認摻在毒品咖啡包內，警方將2管制品送驗、比對，帶回6人，其中一名孫姓男子（21歲）還是通緝犯。

警方於25日攻堅搜索，起出疑似販毒所得25萬元，帶回洪男（32歲）和劉姓女友（33歲）等人偵訊後移送橋檢，洪男坦承毒品是他所持有，與女友無關，6人均坦承有吸毒，但其中一人稱在前幾天在他處吸毒，欲與這次緝毒行動切割。

刑大攻堅時，犯嫌們正呼呼大睡，客廳桌上大剌剌擺放著各式毒品，包括一級毒品海洛因20.94公克、二級毒品安非他命92.2公克、毒品咖啡包3包、一粒眠50公克，以及疑似販毒所得現金16萬元、電子磅秤、分裝夾鏈袋等，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑攝）

洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑攝）

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