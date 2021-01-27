為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    邀藥腳租屋處開毒趴 警懷疑毒品摻動物藥克嗽靈

    洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑翻攝）

    洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/27 11:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕洪姓男子把租屋當毒窟供藥腳吸毒，被高市刑大懷疑他是販毒藥頭，突擊搜索橋頭住處，逮獲5男1女，搜出163公克毒品及動物用藥，含第4級管制藥品克嗽靈，警方質問洪男是否將動物用藥摻入毒品混裝，但洪男矢口否認，供稱毒品只是自己吸食，無償給劉姓女友吸食，克嗽靈是買來養寵物，警方將他移送法辦並對其他4人採尿送驗。

    刑大偵三隊發現洪男和劉姓女友養了一隻博美狗，供稱買克嗽靈給寵物狗吃治療動感冒，但警方發現克嗽靈藥是專給雞、豬、牛服用，並不包含狗，警方反問洪男「不是給狗吃」，令他啞口無言，但仍堅持否認摻在毒品咖啡包內，警方將2管制品送驗、比對，帶回6人，其中一名孫姓男子（21歲）還是通緝犯。

    警方於25日攻堅搜索，起出疑似販毒所得25萬元，帶回洪男（32歲）和劉姓女友（33歲）等人偵訊後移送橋檢，洪男坦承毒品是他所持有，與女友無關，6人均坦承有吸毒，但其中一人稱在前幾天在他處吸毒，欲與這次緝毒行動切割。

    刑大攻堅時，犯嫌們正呼呼大睡，客廳桌上大剌剌擺放著各式毒品，包括一級毒品海洛因20.94公克、二級毒品安非他命92.2公克、毒品咖啡包3包、一粒眠50公克，以及疑似販毒所得現金16萬元、電子磅秤、分裝夾鏈袋等，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑攝）

    洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑攝）

    洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑攝）

    洪姓男子邀藥腳租屋處毒趴被警突擊破獲，起出上百公克毒品和動物藥克嗽靈。（記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    娛樂用愷他命 3年毒品再犯率近4成
    2021/01/26 05:30

    娛樂用愷他命 3年毒品再犯率近4成
    急叩110喊遭餵毒救命 警破門3男均有毒反應送辦
    2021/01/24 15:59

    急叩110喊遭餵毒救命 警破門3男均有毒反應送辦

    推動客運巴士2030年全面電動化
    槍抵頭挾持「載到屏東」 談判1小時載200公尺
    2021/01/16 05:30

    槍抵頭挾持「載到屏東」 談判1小時載200公尺
    販毒集團吸收中輟生販毒 桃警起獲4公斤毒品
    2021/01/14 13:51

    販毒集團吸收中輟生販毒 桃警起獲4公斤毒品
    醫院X光室拾獲2包不明粉末 副所長竟沖入洗手台銷毀
    2021/01/14 13:09

    醫院X光室拾獲2包不明粉末 副所長竟沖入洗手台銷毀
    高雄市今日熱門
    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者
    2021/01/21 15:47

    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者

    高市公布首波年節食品抽驗稽查結果 1件豆干絲防腐劑超標
    2021/01/20 12:03

    高市公布首波年節食品抽驗稽查結果 1件豆干絲防腐劑超標

    岡山4處排水整治經費逾11億元 民代爭取中央補助
    2021/01/20 12:14

    岡山4處排水整治經費逾11億元 民代爭取中央補助

    阿姨我不想努力了？ 男欠賭債竊親姨存摺盜領48萬
    2021/01/20 12:22

    阿姨我不想努力了？ 男欠賭債竊親姨存摺盜領48萬 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播