高市文化局預算擱置「最大戶」 劉富美：城市文化高度需預算支持

鋼琴家劉富美老師在臉書po文，呼籲高市議會支持文化預算。（記者王榮祥翻攝）

2021/01/27 11:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會臨時會本週五閉幕，市府預算無論歲入、歲出都被擱置多達數十億元，其中高市文化局在歲出部分遭擱置9.32億，在各局處中排名第一、堪稱擱置「最大戶」，國家表演藝術中心董事劉富美喊話，城市文化高度需預算支持。

高市議會截至1月26日，預算審議狀況在歲入部分，刪減2億、擱置57.6億（土地處份收入17.8億、交通罰鍰15億、城鄉開發回饋繳庫7.2億）；歲出部分刪減2.4億、擱置28.8億（文化局9.32億、垃圾清運9.78億、環狀輕軌1.13億、高流工程1.95億、弱勢家庭服務1.34億、都發局人事費1.1億）。

其中，文化局包含局各業務單位及高流工程等，有高達10億預算遭擱置，居全市府各局處最高擱置金額，引起藝文界關切。

國家表演藝術中心董事、鋼琴家劉富美在臉書po文，表達對此次文化局預算審理的憂心，呼籲議員們能基於對這個城市的疼惜，支持高雄文化預算。

劉富美指出，時序入冬，農曆年將近，本就是忙碌時節，對於預算被擱置的高雄市交響樂團及高雄市國樂團，更多添一份緊繃。

她表示，開議議會重視人民權益，關心愛樂文化藝術基金會營運，認真替預算把關，是所有市民樂見美事，議員既看重文化預算，也盼有更多討論和意見交換。

她進一步提及，作為音樂界一份子，有必要站出來提供不同面向觀點深化溝通，讓代表民意的高市議會、能更加理解兩樂團為高雄所做的努力，早日達成共識，持續推動高雄藝文環境發展。

劉富美強調，一個偉大的國際城市，必有一流樂團演出，還有厚植的藝術觀賞人口，從根基提升整體市民生活品質與國際視野；行路至此，半個世紀以來看著兩樂團走來艱困，卻甘之如飴。那是音樂人的風骨，也是無可救藥的浪漫。

然而這些紮根工作的累積，需要經費的支援，遙想當年許多議員的智慧，造就了現在高市交和高市國的國際水準及格局。

這次預算審議，仍要再次呼籲所有的議員能基於對這個城市的疼惜，繼續支持高雄的文化預算。也許下一次，走出議事廳後，進入表演廳，議員們親身感受音樂的迷人，現在開始，我們便能共同盼望一個餘音繞樑、美好的藝文城市。

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