林園工業區信昌化工火警 高市環局開罰167萬

高市林園工業區信昌化工發生火警，環保局將依空污法開罰。（記者陳文嬋翻攝）

2021/01/27 10:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市林園工業區信昌化學工業今早發生火警，市府環保局查出工廠內過氧化異丙苯儲槽洩漏約3噸，所幸無人傷亡，先依空污法裁處金額67.5萬元，且異丙苯為毒性及關注化學管理法列管毒化物，該廠未於30分鐘內通報市府違反規定，另依毒性及關注化學物質管理法開罰100萬元，總計開罰167.5萬元。

高市林園工業區信昌化學工業於7時52分發生火警，市府消防局出動林園、大寮、中庄、大林分隊，總計15車28人前往搶救，經查為工廠內過氧化異丙苯儲槽洩漏，有冒煙但無明火，所幸無人傷亡。

經環保局稽查人員入場稽查，發現該廠凌晨4時24分全廠跳電，並緊急停俥，其中以異丙苯製造酚及丙酮製造程序（M02）冷卻器的冷卻系統無法進行冷卻，致溫度上升及高壓導致冷卻器出口閥墊破損，發生過氧化異丙苯洩漏約3噸。

環保局於廠區周界外以真空鋼瓶採樣送檢驗分析，確認該廠洩漏導致空氣中產生明顯類似塑膠的異味，造成空氣污染，違反空氣污染防制法第32條第1項第4款規定，將依法裁處67.5萬元。

環保局另查出這次事故因異丙苯為毒性及關注化學管理法列管毒化物，該廠未依毒性及關注化學物質管理法第41條第1項於30分鐘內通報主管機關，將依第55條第1項第6款開罰100萬至500萬元。

高市林園工業區信昌化工發生火警，環保局將依空污法開罰。（記者陳文嬋翻攝）

高市林園工業區信昌化工發生火警，環保局將依空污法開罰。（記者陳文嬋翻攝）

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