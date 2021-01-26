陳冠榮痛批：假罷免真斂財 詐騙韓粉更可惡

陳冠榮（中）表示，真斂財假罷免、詐騙韓粉更可惡。（記者王榮祥翻攝）

2021/01/26 23:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕挺韓直播主遭踢爆假罷免真吸金？引發外界議論；罷韓領銜人陳冠榮今指出，韓國瑜因欺騙高雄市民被罷免，已在政治上得到懲罰，然而這些詐財的直播主們，利用單純的支持者真斂財假罷免，詐騙韓粉更是可惡。

陳冠榮認為，面對這些亂象，在此鄭重呼籲檢調單位應主動調查、這其中是否真的有人受騙、受害？不能姑息這樣行為繼續發生；而躲在背後操控罷捷案的國民黨，更不應放縱這樣的詐騙、持續傷害已極為稀少的相信你們的人了。

陳冠榮表示，回想到推動罷韓時期，常遇到沒有資源的時候，當罷韓團體即將斷炊的新聞出現時，會收到非常多的溫暖，很多人都在問如何協助？

他表示，由於政治獻金法立法疏漏，選舉候選人可開立政治獻金帳戶，但罷免案領銜人不行，罷韓團體面對立法不周全的現實狀況，也曾一籌莫展；最後，Wecare高雄與律師磋商後，決定以罷韓同盟夥伴「台灣基進」的政黨政治獻金帳戶，做為募款代表帳戶。

由台灣基進協助設立「光復高雄罷韓行動專案」且「專款專用」，全部作為罷免行動之用，所有捐款都符合相關法規規範，台灣基進也依法進行相關政治獻金申報工作。

當罷免王浩宇成功後，這週末的罷捷遊行可看到許多韓粉直撥主傾巢而出，一邊直播一邊尋求抖內，同時陸續有韓粉直播主被踢爆、他們假罷免真斂財的相關報導與狀況。

韓國瑜因欺騙高雄市民被罷免，已在政治上得到懲罰，然而這些詐財的直播主們，利用單純支持者，真斂財假罷免，詐騙韓粉更是可惡。

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