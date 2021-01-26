高雄版「希望廣場」有譜！農業局規劃評估 預計6月底決定地點

神農市集。（記者陳文嬋翻攝）

2021/01/26 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄版「希望廣場」有譜！高雄農業創造146億經濟產值，農民爭取高雄版「希望廣場」，市府農業局今年斥資100萬元，選定衛武營都會公園等4地，進行先期規劃評估，目前已公告招標，將4擇1最佳地點，預計6月底前出爐。

市府農業局表示，高雄農業以小農為主，市府打造「高雄首選」品牌，集結小農力量，提高市場競爭力，插旗國際市場，經濟產值逐年成長，從100年創造109億元，迄今突破146億元。

農業局每月舉辦神農市集，拉近農民與消費者距離，今年因神農路周邊土地開發，施工車輛仰賴神農路出入，神農市集被迫另覓地點，將就近改到旁邊凹子底公園。

議員林智鴻力推衛武營榕園，打造高雄版「希望廣場」，活化閒置房舍空間；農民認為高雄缺乏室內場域能定期舉辦市集，建議市府比照台北「希望廣場」，興建農產直銷市集。

農業局選定凹子底公園、衛武營都會公園、高雄蓮池潭物產館、岡山河堤公園等4處，進行先期規劃評估，如人潮多寡、交通便利性，最重要是民生消費力，預計6月底決定地點。

農業局近來首度移師衛武營都會公園，舉辦農特產展售活動，但因首辦知名度不夠，人潮不如神農路，2天創造營業額70萬業績，也不到神農路的一半，將輪流舉辦農特產展售會，打響知名度吸引更多人潮，催生「希望廣場」，加速農作物生產及銷售，以增加農民收益。

神農市集。（記者陳文嬋翻攝）

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