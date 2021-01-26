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    首頁　>　高雄市

    罷免投票倒數 黃捷：自己所支持理念 親中人士都大力反對

    高市議員黃捷指出，她支持的許多理念都是親中人士大力反對的。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃捷指出，她支持的許多理念都是親中人士大力反對的。（記者王榮祥翻攝）

    2021/01/26 22:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕正面迎戰罷免案的高市議員黃捷，今晚透過臉書指出，她支持的理念，無論是推動年金改革、讓台灣永續發展、讓台灣更多元、或拒絕中國滲透等，都是親中人士大力反對的，並認為鳳山人不會受極少數偏激言論操作。

    黃捷指出，距投票只剩11天，很多支持者緊張的說看到新聞，罷免團體竟有國民黨黃復興黨代表背景，舉辦的遊行也都是黃復興動員的，叫她一定要小心。

    她表示，其實無論是選舉罷免、集會遊行或加入政黨，都是人民自由，罷免發起人具國民黨黨代表身分，她並不意外、也不會特別在意，但若是少數團體特定政治行為，只是為自己利益，而對台灣造成危害，她就絕對不會視而不見！

    她強調，自己所支持理念，無論是推動年金改革，讓台灣永續發展、支持性別友善與平權、讓台灣更多元、或拒絕中國滲透、捍衛民主自由等，都是親中人士大力反對的。

    黃捷提及最近立委吳斯懷批評政府防疫、匡列5千人隔離，質疑「誰來買菜、誰來做家事」？但台灣在中央與地方政府協力防疫下，早已有完整配套規劃，她在地方每天與里長辦公室聯繫，最基層公務人員也都努力協助居家隔離檢疫者維持生活。

    她質疑身為立委，去唱中國國歌就不說了，竟在全民防疫時期公然說風涼話，一下要封城、一下要封院，一下又抱怨誰買菜，這種扯後腿言論真的大可不必，希望吳委員有空能到地方走走，看看里辦公室、縣市衛生所每天到底在忙什麼。

    針對李來希最近批評她出身軍公教家庭，卻支持年金改革，因此要罷免她清除垃圾。黃捷說明年金改革是要確保台灣財務健全、永續發展，實現世代互助與公平正義，年金改革只是讓不合理制度回歸正常。

    她強調鳳山是純樸、溫暖的城市，鳳山人不會受這些極少數偏激言論操作，大家都是支持台灣的進步改革與城市的建設發展的。當然，此時此刻，我們也要同命同心，與醫護人員站在一起。

    除了醫護人員，她也要感謝辛苦的基層公務員們、里長、里幹事和里辦志工同仁，大家這些年來一起努力抵抗內憂外患，守住疫情，照顧鳳山；未來兩年，我們不會被擊垮！我們會並肩作戰，度過難關！

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