全國首創魚塭調節APP 33公頃滯洪量16.5萬頓

魚塭預排實際作業情形。（記者陳文嬋翻攝）

2021/01/26 22:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局攜手永安區新港里魚塭業者，全國首創魚塭調節APP，一旦水位警戒即時發報，引導魚塭業者分區預排，總計33公頃魚塭，滯洪量可達16.5萬噸，相當於1座永安滯洪池。

永安區新港里地勢低窪，大多為魚塭養殖用地，近年來因氣候變遷，長期飽受水患之苦，環保局推動低碳永續家園計畫，爭取環保署經費近百萬元，於北溝排水設置水位監測器，並結合在地魚塭業者，全國首創魚塭調節APP。

環保局表示，新港里大約2000多人，只要手機掃描QR Code，就能下載APP軟體，藉由水位警戒即時發報，引導魚塭業者分區預排，在暴雨來臨前，預先降低魚塭水位，讓多餘魚塭空間，變成滯洪池使用。

環保局指出，新港里魚塭面積約33公頃，魚塭水位最大排降深度約50公分，估計蓄洪量約16.5萬噸，相當於1座永安滯洪池，可減少二氧化碳排放11噸，創造減碳及調適雙重價值。

新港里長何應成說，受到極端氣候影響，洪水造成災害嚴重衝擊民眾生命財產安全，也讓防、救災工作更加困難，以科學方法設計，魚塭業者合作預排，不但防範魚苗流失，還能達到區域滯洪，成為氣候變遷調適範例。

局長張瑞琿說，氣候變遷已是全球課題，推動永安區新港里為示範點，透過因地制宜調適，減緩對區域的衝擊，強化高市整體環境品質，營造宜居、低碳的生態城巿。

北溝大排水位監測器。（記者陳文嬋翻攝）

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