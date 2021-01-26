為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    全國首創魚塭調節APP 33公頃滯洪量16.5萬頓

    魚塭預排實際作業情形。（記者陳文嬋翻攝）

    魚塭預排實際作業情形。（記者陳文嬋翻攝）

    2021/01/26 22:16

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局攜手永安區新港里魚塭業者，全國首創魚塭調節APP，一旦水位警戒即時發報，引導魚塭業者分區預排，總計33公頃魚塭，滯洪量可達16.5萬噸，相當於1座永安滯洪池。

    永安區新港里地勢低窪，大多為魚塭養殖用地，近年來因氣候變遷，長期飽受水患之苦，環保局推動低碳永續家園計畫，爭取環保署經費近百萬元，於北溝排水設置水位監測器，並結合在地魚塭業者，全國首創魚塭調節APP。

    環保局表示，新港里大約2000多人，只要手機掃描QR Code，就能下載APP軟體，藉由水位警戒即時發報，引導魚塭業者分區預排，在暴雨來臨前，預先降低魚塭水位，讓多餘魚塭空間，變成滯洪池使用。

    環保局指出，新港里魚塭面積約33公頃，魚塭水位最大排降深度約50公分，估計蓄洪量約16.5萬噸，相當於1座永安滯洪池，可減少二氧化碳排放11噸，創造減碳及調適雙重價值。

    新港里長何應成說，受到極端氣候影響，洪水造成災害嚴重衝擊民眾生命財產安全，也讓防、救災工作更加困難，以科學方法設計，魚塭業者合作預排，不但防範魚苗流失，還能達到區域滯洪，成為氣候變遷調適範例。

    局長張瑞琿說，氣候變遷已是全球課題，推動永安區新港里為示範點，透過因地制宜調適，減緩對區域的衝擊，強化高市整體環境品質，營造宜居、低碳的生態城巿。

    北溝大排水位監測器。（記者陳文嬋翻攝）

    北溝大排水位監測器。（記者陳文嬋翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    金門魚塭彷如「上帝調色盤」觀光客衝場GG了
    2020/07/29 20:18

    金門魚塭彷如「上帝調色盤」觀光客衝場GG了
    魚塭變身太陽能電廠 大亞集團對綠能有信心
    2020/04/23 05:30

    魚塭變身太陽能電廠 大亞集團對綠能有信心

    推動客運巴士2030年全面電動化
    「魚塭裡的餐桌」一日遊 體驗漁村生活
    2019/09/17 20:41

    「魚塭裡的餐桌」一日遊 體驗漁村生活
    魚塭抗寒！高雄沿海連3年冬天不到10度 高科大研發設備
    2019/06/19 19:20

    魚塭抗寒！高雄沿海連3年冬天不到10度 高科大研發設備
    高雄市今日熱門
    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者
    2021/01/21 15:47

    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮
    2021/01/20 11:00

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮 影片

    中小學今休業式 高雄市府凌晨通報提醒：避免集會落實防疫
    2021/01/20 06:29

    中小學今休業式 高雄市府凌晨通報提醒：避免集會落實防疫

    高雄春節大型活動全取消 陪探病加嚴
    2021/01/20 05:30

    高雄春節大型活動全取消 陪探病加嚴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播