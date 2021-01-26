高雄10名里長募捐愛心便當 農曆年前發送弱勢

灣仔內地區居民夾取愛心菜色。（記者黃旭磊攝）

2021/01/26 20:02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市灣仔內地區10名里長、黃昏市場攤商，農曆年前募購1200個便當，發送給弱勢居民及街友，女里長還騎車當外送員，幫身障低收戶送餐。

「所有菜色都可以夾」！三民區里長聯誼會主席、灣成里長黃文良今天（26日）傍晚5點許，與大順自助便當店老闆陳安助合力招呼街友夾菜，免費便當包含1樣主菜，附菜裝得進餐盒都免費，灣勝里長陳金櫃騎車幫身障居民包走3個便當，開心地表示「雞腿很大支」。

黃文良說，灣仔內9個里加上正順里共10里為高雄舊部落，邊緣戶比其他區域多，像灣愛地區800巷一帶住有經濟弱勢居民，去年受肺炎疫情影響，消費買氣低弱影響到年終募款，特別由灣華里發起合力幫助弱勢。

里長發送「歲末年終愛心便當發放券」，即日起至2月5日 （扣除假日）每天在大順黃昏市場發送100個便當，要發1200個，菜色任夾，不少民眾一口氣夾7樣菜，餐盒鼓起來。

大順黃昏市場管委會主席蕭忠景說，市場聚集近百家攤商，受疫情影響，附近居民人潮比前年少超過5成，花錢也保守，以前偶而大魚大肉，現在多買小菜，而過年前，施家班青菜大賣場等攤商販售菠菜、高麗菜、茼蒿，希望藉由善舉帶動買氣。

陳安助（58歲）說，年輕時開海產燒烤，中年後避免熬夜改開自助餐，希望街友多夾菜，而今年以來關心萊豬議題，顧客會特別觀察餐台「國產豬肉」告示。

灣勝里長陳金櫃當外送員，幫身障居民包便當。（記者黃旭磊攝）

大順黃昏市場管委會主席蕭忠景說，希望藉由善舉帶動買氣。（記者黃旭磊攝）

不少民眾一口氣夾7樣菜。（記者黃旭磊攝）

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