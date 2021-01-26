為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄10名里長募捐愛心便當 農曆年前發送弱勢

    灣仔內地區居民夾取愛心菜色。（記者黃旭磊攝）

    灣仔內地區居民夾取愛心菜色。（記者黃旭磊攝）

    2021/01/26 20:02

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市灣仔內地區10名里長、黃昏市場攤商，農曆年前募購1200個便當，發送給弱勢居民及街友，女里長還騎車當外送員，幫身障低收戶送餐。

    「所有菜色都可以夾」！三民區里長聯誼會主席、灣成里長黃文良今天（26日）傍晚5點許，與大順自助便當店老闆陳安助合力招呼街友夾菜，免費便當包含1樣主菜，附菜裝得進餐盒都免費，灣勝里長陳金櫃騎車幫身障居民包走3個便當，開心地表示「雞腿很大支」。

    黃文良說，灣仔內9個里加上正順里共10里為高雄舊部落，邊緣戶比其他區域多，像灣愛地區800巷一帶住有經濟弱勢居民，去年受肺炎疫情影響，消費買氣低弱影響到年終募款，特別由灣華里發起合力幫助弱勢。

    里長發送「歲末年終愛心便當發放券」，即日起至2月5日 （扣除假日）每天在大順黃昏市場發送100個便當，要發1200個，菜色任夾，不少民眾一口氣夾7樣菜，餐盒鼓起來。

    大順黃昏市場管委會主席蕭忠景說，市場聚集近百家攤商，受疫情影響，附近居民人潮比前年少超過5成，花錢也保守，以前偶而大魚大肉，現在多買小菜，而過年前，施家班青菜大賣場等攤商販售菠菜、高麗菜、茼蒿，希望藉由善舉帶動買氣。

    陳安助（58歲）說，年輕時開海產燒烤，中年後避免熬夜改開自助餐，希望街友多夾菜，而今年以來關心萊豬議題，顧客會特別觀察餐台「國產豬肉」告示。

    灣勝里長陳金櫃當外送員，幫身障居民包便當。（記者黃旭磊攝）

    灣勝里長陳金櫃當外送員，幫身障居民包便當。（記者黃旭磊攝）

    大順黃昏市場管委會主席蕭忠景說，希望藉由善舉帶動買氣。（記者黃旭磊攝）

    大順黃昏市場管委會主席蕭忠景說，希望藉由善舉帶動買氣。（記者黃旭磊攝）

    不少民眾一口氣夾7樣菜。（記者黃旭磊攝）

    不少民眾一口氣夾7樣菜。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中熱心警募物資捐助 弱勢戶不敢信：詐騙嗎？
    2021/01/19 17:00

    台中熱心警募物資捐助 弱勢戶不敢信：詐騙嗎？
    昔受助今助人！居酒屋老闆兄弟檔 愛心便當送暖弱勢學生
    2021/01/01 17:57

    昔受助今助人！居酒屋老闆兄弟檔 愛心便當送暖弱勢學生

    擊退脂肪肝　桂格完膳倡無糖新生活
    新埔里長陳芷庭提供待用愛心便當 扶助弱勢里民長者
    2020/11/07 11:31

    新埔里長陳芷庭提供待用愛心便當 扶助弱勢里民長者
    百名高雄囝仔成年禮 製作愛心便當謝父母
    2020/10/17 18:22

    百名高雄囝仔成年禮 製作愛心便當謝父母
    雲林虎尾姊妹發願製作愛心便當 鄰里響應已5個里180獨老受惠
    2020/08/07 14:33

    雲林虎尾姊妹發願製作愛心便當 鄰里響應已5個里180獨老受惠
    高雄市今日熱門
    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者
    2021/01/21 15:47

    強冠第二大客戶 金利華強調自己也是受害者

    高市推智慧農業 拚端午節也能吃蜜棗
    2021/01/19 22:48

    高市推智慧農業 拚端午節也能吃蜜棗

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮
    2021/01/20 11:00

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮 影片

    中小學今休業式 高雄市府凌晨通報提醒：避免集會落實防疫
    2021/01/20 06:29

    中小學今休業式 高雄市府凌晨通報提醒：避免集會落實防疫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播