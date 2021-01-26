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    高雄輕軌環差與現實不符 環委決議補正再審

    環保署環評專案小組今日審查「高雄輕軌修正路線第4次環境影響差異分析報告」。（記者羅綺攝）

    環保署環評專案小組今日審查「高雄輕軌修正路線第4次環境影響差異分析報告」。（記者羅綺攝）

    2021/01/26 19:24

    〔記者羅綺／台北報導〕環保署環評專案小組今日審查「高雄輕軌修正路線第4次環境影響差異分析報告」，高雄捷運局計畫將路線北移，並調整道路及月台配置，但環委對交通影響及運具轉移率有疑慮，認為與現實狀況不符，最終決議本案補正再審。

    高雄環狀輕軌系統為長達22.1公里的大環線，主要功能在於強化大眾運輸整體路網及接駁運輸服務，第一階段已於民國106年9月完工通車。但因有民眾提出，輕軌二階工程、美術館路至大順路約7.3公里路線的路幅太窄、噪音太大且影響救護車輛進出，因而於107年底暫緩施工；直至去年11月高雄市長陳其邁宣布復工，預計於2023年全線通車。

    高雄捷運局指出，美術館路段原是將軌道設置於道路中央，導致部分路段車道數僅為雙向雙車道，影響兩側居民停車場出入空間及行車順暢度，因此本次提出將路線北移調整範圍，並調整道路配置；同時，為減少大順路沿線占用路寬，也計畫進一步改善車站月台設計。

    然而環委指出，高雄捷運局的交通影響分析評估美術館路段服務水準可達A或B等級，「明明是最擁擠的地方，怎麼會有A？」；此外，本次變更將馬卡道路至中華一路間的輕軌路線北移，汽機車道維持原道路配置，如此一來，輕軌的大眾運輸功能下降，如何達成以大眾運輸取代私人運具的目的？

    另有居住於高雄的環委指出，他平常騎機車時速30公里，但輕軌比他的機車還慢，「會搭輕軌的都是外地遊客或不趕時間的菜籃族，學生、上班族有多少人會搭乘？」，並認為高雄捷運局評估的運具轉移率10%「太過理想」，「2%比較合理」。

    環委又指出，因輕軌路線北移，捷運局計畫取消美術館園區路段（馬卡道路至美術東二路間）約60格停車位；但高雄美術館時常舉辦大型活動、文創市集，每逢假日便人山人海，停車一位難求，如今再取消60個停車位，恐引起民怨。

    另環委也提及，施工地區鄰近市立聯合醫院，評估噪音將增量4.6分貝，「相當於多了好幾個音源」，建議高雄捷運局應具體評估噪音增量對敏感受體的影響，以及夜間施工的影響，並要確實加強噪音減輕措施。

    最終環委決議補正再審，並要求高雄捷運局加強施工期間粒狀污染物的減輕措施、補充說明樹木移植計畫、確實分析輕軌營運後運具轉移的情形，量化評估本次變更前後對週遭交通環境的影響與衝擊等。

    本次變更項目包括：美術館路路線北移調整範圍、道路配置調整、車站配置調整（含增C21A站）。（取自環評資料）

    本次變更項目包括：美術館路路線北移調整範圍、道路配置調整、車站配置調整（含增C21A站）。（取自環評資料）

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