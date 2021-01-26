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    獨家》高市鳳山溪保華路橋 驚傳男浮屍

    高市鳳山溪保華路橋驚傳1具男性浮屍。（記者陳文嬋翻攝）

    高市鳳山溪保華路橋驚傳1具男性浮屍。（記者陳文嬋翻攝）

    2021/01/26 17:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪保華路橋驚傳1具男性浮屍！

    南成里長楊居財表示，民眾傍晚5時於鳳山溪沿岸運動，赫見鳳山溪有1具浮屍，趕緊向他通報，他據報趕赴現場，赫見1具男屍趴在水裡，趕緊通報警消到場處理。

    據了解，疑似是1名中年男子陳屍鳳山溪，警方現場拉起封鎖線，消防隊也前來打撈，目前死因仍不清楚，仍待警方進一步調查。

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