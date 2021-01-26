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    首頁　>　高雄市

    高市新任警局長首列席議會 議員擱置局本部預算抗議

    新任高市警察局長黃明昭首次列席高市議會。（記者王榮祥攝）

    新任高市警察局長黃明昭首次列席高市議會。（記者王榮祥攝）

    2021/01/26 18:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕反制高市警察局長人事異動，國民黨高市議員劉德林今下午進行警察局預算審議時，一度擬清點人數致使散會，以抗議中央不尊重地方的不滿，經高市議長曾麗燕與藍綠多位議員居中協調，修正為先擱置警局本部預算。

    前高市警察局長劉柏良上任不過半年，因故突遭測換、由刑事局長黃明昭接任，高雄藍綠多肯定劉柏良任內表現，數度向中央喊話要求留人，議長曾麗燕及議會三黨團總召也公開籲請中央重新考量人事案，但該人事案依然進行調整。

    高市議會臨時會正進行總預算審議，鑒於黃昭明剛上任，程序委員會事先達成共識，，將警局預算排到最後審議。

    今天下午終於輪到警局上陣，也是黃昭明首度列席高市議會，國民黨高市議員劉德林發言時，先替劉柏良抱不平，接著要求各警分局長都列席議事廳，並希望新任警察局長黃昭明說明警局後續重點工作事宜。

    不料黃昭明報告後，劉德林依然無法認同，決定清點人數（現場人數沒過半即散會）表達對中央的抗議，議長曾麗燕隨即裁示休息，與藍綠多位議員與劉德林溝通協商，經過一番努力終於說服劉德林，暫不清點、但先擱置警察局總局預算。

    接著輪到國民黨高市議員李雅靜發言，疑因相關單位主管沒把問題弄清楚，引發李雅靜不滿、再次打算清點，黃昭明趕緊答詢救援，稍稍緩和現場氣氛；議長曾麗燕評估整體情況，再度敲槌宣布休息，期待多些溝通再恢復開議。

    高市議員劉德林（左、藍色西裝）對中央不尊重地方人事相當不滿，也替前高市警察局長劉柏良抱屈，議長曾麗燕（右、白外套）親自溝通。（記者王榮祥攝）

    高市議員劉德林（左、藍色西裝）對中央不尊重地方人事相當不滿，也替前高市警察局長劉柏良抱屈，議長曾麗燕（右、白外套）親自溝通。（記者王榮祥攝）

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