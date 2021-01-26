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    首頁　>　高雄市

    高市府農曆年前推女力經濟 媽媽報名臨托僅半價

    高雄市婦女經濟培力方案課堂情形。（記者黃旭磊攝）

    高雄市婦女經濟培力方案課堂情形。（記者黃旭磊攝）

    2021/01/26 16:03

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市府力推女力經濟，輔導弱勢婦女開店、市場販售技能，臨托費用只要半價，社會局估計，歷年學員結業後打造品牌，配合「女力市集」、「行動市集」活動年營業額超過2百萬元。

    「女性同仁撐起半邊天」，高雄市長陳其邁上任半年來積極輔導婦女就業，曾在「邁向幸福 感謝有妳」婦女暨新住民歲末感恩茶會中，稱市府女性首長比例超過1/3，優秀女性支撐市政推動；陳其邁指出，高雄成立全台首創24小時臨時托育中心，讓媽媽們更有餘力投入經濟生產，也增加10個公共托育據點，數量為六都前兩名。

    社會局長謝琍琍今天（26日）表示，肺炎疫情衝擊不減學員參與熱情，110年「婦女經濟培力方案」即日起招募，甄選分為書審及面審兩個階段，2月5日傍晚5點截止申請收件，2月19日下午3點公布第一階段書審通過名單，並於3月2日上午9點在婦幼青少年活動中心301會議室進行面審分組甄選。

    婦女及非營利團體成員上課期間，將補助6個月至6歲幼童半價臨托費用，減輕照護負擔。

    謝琍琍說，學員通過審查將進行1年免費課程，學習提升經濟基礎技能，也將安排專家分組、分階化診斷輔導與媒合資源，協助創業準備，並發展實體產銷、社群行銷平台。

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