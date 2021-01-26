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    首頁　>　高雄市

    「全國不分區議員」羅智強 現身罷捷總部

    台北市議員羅智強（中）南下高雄，為罷捷總部加油打氣。（記者葛祐豪攝）

    台北市議員羅智強（中）南下高雄，為罷捷總部加油打氣。（記者葛祐豪攝）

    2021/01/26 15:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕被陳柏惟戲稱也是「全國不分區議員」的台北市議員羅智強，今天南下高雄，為罷捷總部加油打氣，他表示若黃捷站出來，連署反萊豬第二階段公投，可能會給她再一次機會。

    被稱為「全國不分區議員」的民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免後，同樣是全國趴趴走的國民黨台北市議員羅智強，發起罷免基進黨立委陳柏惟與綠委，被陳柏惟譏為「不務正業的全國不分區議員」，不少網友也稱羅是「全國不分區議員2.0」。

    羅智強騎著自行車，今天下午2點抵達鳳山區的罷捷總部，隨即接受媒體聯訪。

    媒體問他說，根據藍綠民調，不同意罷捷都大於同意，他的看法如何?羅表示：「反萊豬、反雙標、拚公投、護食安，是我今天來罷捷總部主要原因」，不管民調如何，他認同黃捷說的一句話，大家理性看待，支持或不支持黃捷的都出來投票，罷免就交給鳳山民眾公決。

    羅智強強調，他已發動割萊委的行動，點名陳柏惟、吳思瑤等立委，同樣的黃捷在市議會萊豬表決時落跑，沒有站出來捍衛鳳山朋友的食安。

    羅智強呼籲黃捷，只要站出來連署反萊豬第二階段公投，甚至承諾8月28日公投，會投下神聖一票反對萊豬，他會給黃捷一個讚，也可能會向罷捷總部說，給黃捷再一次機會，未必2月6日要做罷免仲裁。

    羅強調，她與黃捷沒個人恩怨，對她印象也不特別深刻，就是對於反萊豬這件事，但有一件事看不下去，現在罷韓團體站出來呼籲理性、不要仇恨對立，蔡英文告訴大家罷捷是仇恨動員、操作對立，「這是什麼鯨魚腦的雙標政府？」讓人聽不下去。

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