高雄茄萣濕地好熱鬧！稀客巴鴨從貝加爾湖飛來了

雄巴鴨頭部，有特殊的綠色羽毛很亮眼。（鳥友王俊仁拍攝）

2021/01/26 12:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為易危等級的巴鴨，現身高雄茄萣濕地，吸引不少鳥友駐足拍攝。

茄萣濕地的候鳥季很熱鬧，繼東方澤鵟、紫鷺、彩鷸、黑面琵鷺、白額雁後，來自貝加爾湖畔的巴鴨登場了！與一群小水鴨、赤頸鴨等雁鴨好朋友，悠游茄萣濕地，一起活動覓食。

高雄市工務局長蘇志勳表示，巴鴨又稱花臉鴨，是稀有罕見的雁鴨科冬候鳥，被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為易危等級，也是台灣二級珍貴稀有保育類鳥類。

有趣的是，巴鴨的學名為Anas formosa，formosa在拉丁文中的意思是「美麗」，也是台灣享譽國際的優美名稱。巴鴨英名Baikal Teal指為貝加爾湖畔的鴨子，每年巴鴨從貝加爾湖等溫帶地區，飛來美麗寶島過冬，實在是兩個美麗的相遇。

工務局養工處表示，雄雌巴鴨的羽毛顏色，平時雖相同，在繁殖季時雄鴨為追求異性，羽毛顏色會變得不同，最明顯的就是頭部的綠色線條，及展翅時羽毛顯現的藍綠色塊，也是巴鴨的特色。

目前造訪濕地的巴鴨雖然只有一隻雄鴨，但獨特外觀及稀有性，仍為茄萣候鳥季掀起一波高潮，想朝聖的民眾可得把握機會。

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