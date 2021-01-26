高市抽調保大警力支援分局暫緩？ 黃明昭：2週完成

高雄市長陳其邁強調：「仁武地區人口實在增加太多，警察勤務真的太辛苦！」（記者葛祐豪攝）

2021/01/26 11:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁考量仁武地區人口增加、勤務繁重，在前局長劉柏良建議下，準備抽調20名保大警力支援仁武分局，但引起基層反彈，傳出新任局長黃明昭擬暫緩執行？對此，黃明昭今天受訪時澄清，支援案會持續下去，預計2週就可以完成。

高雄市警局近期要派20名保大警力支援仁武分局，因保大員警意願低，市警局決定抽籤，引發基層反彈，傳出新任局長黃明昭將暫緩執行？

對此，黃明昭今天在市政會議後受訪時說，因為支援中籤的同仁，有一些聲音，所以繼續再溝通，會將服勤的勤務、運作、福利等，加強與同仁溝通，會儘速派遣，彌補仁武區發展中的治安及交通問題。

黃明昭表示，因為保大的同仁，都資深的員警比較多，習慣目前的巡邏勤務運作，擔心派去支援仁武分局，會增加辦業務或相關勤區的運作，針對此，市警局會規畫「勤區的運作，不在支援範圍裡」。

黃明昭強調，這項支援案會持續下去，首先會用徵詢方式，以住在仁武轄區鄰近的同仁為優先，預計2週就可以完成。

高雄市長陳其邁受訪時，也談到為何要保大警力支援仁武分局？他說，去年10月，仁武分局澄觀派出所所長心肌梗塞，他去探望時，就發現在仁武、大社地區的警察人數與勤務，相對來講非常繁重，因此希望補充警力，在勤務上做一些調整。

陳其邁表示，當時警察局長劉柏良建議人力補足，他也交代新任的局長黃明昭，希望能盡速在2週內把人力補足，「仁武地區人口實在增加太多，警察勤務真的太辛苦！」

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